11 марта 2026 в 12:15

Постные гренки: завтрак, который покорит говеющих

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Постный завтрак не обязан быть скучным: постные гренки на растительном молоке сделают утро вкусным и уютным. Без молочки и яиц они подойдут для строгого поста или вегетарианского рациона. Готовятся легко и быстро!

Ингредиенты: 4 ломтика батона, 150 мл соевого молока, 1 ч. л. ванильного экстракта, 2 ст. л. сиропа топинамбуры, соль на кончике ножа и масло для сковороды. Смешайте молоко с ванилью, сиропом и солью, окуните хлеб в получившуюся массу на 30 секунд. Жарьте на разогретой сковороде по 3 минуты с обеих сторон до румяности. Добавьте банан или орехи для сытности.

Ранее мы поделились рецептом постного яблочного пирога.

