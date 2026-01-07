Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
07 января 2026 в 04:20

Мороженое из нута? Да! Шоколадная веганская вкусняшка без молока и сливок

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Если вы не скажете, из чего сделано это мороженое, никто и не догадается. Нут после взбивания дает невероятно бархатистую, плотную и кремовую основу, абсолютно лишенную бобового привкуса. Вкус — чистый насыщенный шоколад с легкой ореховой нотой, а текстура — как у дорогого сорбета.

Темный шоколад (80 г) ломаю на кусочки и растапливаю на водяной бане или в микроволновке. В чашу мощного блендера выкладываю отварной или консервированный нут (150 г, жидкость слить, промыть). Добавляю растительное молоко (400 мл, миндальное, кокосовое или овсяное), растопленный шоколад, ореховый урбеч (40 г, миндальный или фундуковый), какао-порошок (15 г), сахар или сироп (40 г), инулин (10 г, по желанию, для текстуры), ванилин и щепотку соли. Взбиваю на высокой скорости 3–5 минут до получения абсолютно гладкой, однородной, воздушной массы. Пробую на сладость. Переливаю смесь в контейнер для заморозки с крышкой. Убираю в морозилку. Через первый час достаю и вилкой или венчиком хорошо перемешиваю, разбивая образовавшиеся по краям кристаллы льда. Возвращаю в морозилку. Через 2–3 часа повторяю процедуру. Всего нужно 2–3 помешивания с интервалом в пару часов. Затем даю мороженому полностью затвердеть (лучше на ночь). Перед подачей даю постоять 5–10 минут при комнатной температуре для лучшей консистенции.

Ранее также сообщалось о нашем десерте, который уже прозвали ответом дубайскому шоколаду. Он делается из адыгейского сыра и поражает необычным вкусом.

Проверено редакцией
Читайте также
Качитос — венесуэльский ответ Франции! Готовим карийские круассаны с ветчиной и сыром за 20 минут
Общество
Качитос — венесуэльский ответ Франции! Готовим карийские круассаны с ветчиной и сыром за 20 минут
Не просто скучная каша! Готовлю гречку по-купечески: обжариваю крупу, а потом тушу с фаршем и овощами
Общество
Не просто скучная каша! Готовлю гречку по-купечески: обжариваю крупу, а потом тушу с фаршем и овощами
С крабовыми палочками готовлю исключительно салат «Дары русалки»: нежный, свежий и эффектный
Общество
С крабовыми палочками готовлю исключительно салат «Дары русалки»: нежный, свежий и эффектный
Вместо тортов на праздники готовлю шоколадный рулет: испек один корж, намазал кремом — и готово
Общество
Вместо тортов на праздники готовлю шоколадный рулет: испек один корж, намазал кремом — и готово
Забыли о магазинном печенье: делаю «Серпантин» из двух видов теста. Красивый узор-спираль, а готовится просто
Общество
Забыли о магазинном печенье: делаю «Серпантин» из двух видов теста. Красивый узор-спираль, а готовится просто
еда
рецепты
десерты
мороженое
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
США могли выдвинуть Венесуэле требования по России и Китаю
«Пусть будет рядом»: Путин поздравил военнослужащих с Рождеством
Мощные взрывы были слышны в одном из украинских регионов
На Камчатке временно отключат сотовую связь
Россия объявила в международный розыск задержанного в Таиланде хакера
Составлен список звезд, ставших родителями в 2025 году
«Женщина невежественна»: в Италии осудили премьера за двойные стандарты
Во время рождественской службы Путин совершил трогательный жест
«Старческий маразм»: в Колумбии жестко раскритиковали Трампа
Срок замены электросчетчиков в России сократили вдвое
В Сети появились художественные зарисовки Мадуро из зала суда
Власти Венесуэлы могут передать США огромные запасы нефти
Фаза Луны сегодня, 7 января: ведем переговоры, начинаем проекты
Перечислены регионы РФ с зарплатой больше 100 тыс. рублей
«Уважительная причина»: солдаты ВСУ вместо штурма пошли на концерт
Стало известно, как Трамп может завладеть Гренландией
Франция поддержала планы Украины на численность ВСУ после конфликта
Зачем Трампу Гренландия: сможет ли он заполучить остров, как повлияет на РФ
Уиткофф сообщил о переговорах с инвесторами для помощи Украине
В США озвучили, на что готова команда Трампа ради мира на Украине
Дальше
Самое популярное
Три картошки и горсть муки. Вместо драников жарю тонкие хрустящие лепешки — с чесночным соусом просто объедение
Общество

Три картошки и горсть муки. Вместо драников жарю тонкие хрустящие лепешки — с чесночным соусом просто объедение

Гуляш больше не готовлю: подлива с курицей в сметане — идеально к рису, пюре и макаронам
Общество

Гуляш больше не готовлю: подлива с курицей в сметане — идеально к рису, пюре и макаронам

Печеночные котлеты «Парочка» подаю даже на праздники: сочная начинка — и печень превращается в хит
Общество

Печеночные котлеты «Парочка» подаю даже на праздники: сочная начинка — и печень превращается в хит

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.