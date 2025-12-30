Новый год — 2026
30 декабря 2025 в 10:45

31 декабря и бутерброд должен быть праздничным: готовим быстрый и вкусный тост с яйцом и лососем

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Даже утро 31 декабря хочется начать красиво, вкусно и без суеты. Этот тост — идеальный вариант праздничного ПП-завтрака: сытный, сбалансированный и очень эффектный на тарелке. Он отлично насыщает, даёт энергию и спокойно держит до обеда без перекусов.

Состав на 1 порцию: цельнозерновой хлеб 40 г, творожный сыр 5% 40 г, слабосолёный лосось 60 г, авокадо 50 г, яйцо пашот 1 шт. (55 г), красный лук по желанию 20 г, зелень и чёрный перец по вкусу.

Приготовление: хлеб слегка подсушивают в тостере или на сухой сковороде, намазывают творожным сыром, сверху выкладывают ломтики авокадо и слабосолёного лосося, добавляют тонко нарезанный красный лук, аккуратно кладут яйцо пашот, после чего посыпают свежей зеленью и перцем — завтрак готов буквально за несколько минут, но выглядит как из хорошего кафе.

Ранее мы делились интересным рецептом. Подаем на Новый год и не стесняемся, что это котлеты: обалденные куриные биточки с соусом.

Проверено редакцией
