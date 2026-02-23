Наггетсы, но из рыбы! Запекаю в панко — здоровый и шикарный ужин за 15 минут

Зимняя Олимпиада — 2026
Обычные панировочные сухари создают плотную, иногда сыроватую корку. Панко — это другая история. Эти воздушные, крупные хлопья при запекании превращаются в невесомую, невероятно хрустящую, ажурную оболочку, которая громко ломается при укусе, но почти не ощущается по весу, позволяя насладиться чистейшим вкусом рыбы.

Беру 500 граммов филе красной рыбы (лосося, форели), очищаю от кожи и костей, нарезаю на аккуратные кубики размером примерно 2×2 см. В миске смешиваю рыбу с 1,5 чайными ложками паприки, половиной чайной ложки сушеного базилика, 2 столовыми ложками оливкового масла и солью по вкусу. Осторожно перемешиваю, чтобы не поломать кусочки. Даю немного промариноваться (5-10 минут). 50 граммов сухарей панко высыпаю на тарелку. Каждый кусочек рыбы обваливаю в сухарях со всех сторон, слегка прижимая, чтобы панировка хорошо прилипла. Выкладываю наггетсы на решетку аэрогриля или на противень, застеленный пергаментом. Готовлю в аэрогриле при 190°C 8-10 минут до румяной, хрустящей корочки. Если нет аэрогриля, можно в духовке с конвекцией на среднем уровне. Параллельно готовлю брокколи: 200 граммов соцветий сбрызгиваю оливковым маслом, посыпаю солью и паприкой, запекаю в аэрогриле при 190°C 6-8 минут до мягкости. Для соуса смешиваю в баночке или миске столовую ложку оливкового масла, сок половины лимона, 2 чайные ложки жидкого меда, щепотку соли и мелко рубленную петрушку. Взбалтываю до легкого загустения. Подаю рыбные наггетсы и брокколи горячими, сдобрив лимонно-медовым соусом. Идеально с отварным рисом или киноа.

