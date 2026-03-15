Котлеты в топку! Готовлю эти фрикадельки из рыбного фарша в духовке с умопомрачительным сливочно-сырным соусом

Рыбный фарш — продукт демократичный, но в умелых руках он способен на настоящие кулинарные превращения. Эти нежные фрикадельки, запеченные до легкой румяности и утопленные в бархатном сливочно-сырном соусе, — прямое тому доказательство.

Что понадобится

Для фрикаделек: рыбный фарш (минтай, хек, треска) — 500 г, репчатый лук — 1 небольшая головка, яйцо куриное — 1 шт., мука пшеничная — 2 ст. л., соль, молотый черный перец — по вкусу. Для соуса: сливки 20% — 200 мл, твердый сыр (например голландский) — 100 г, зелень укропа — небольшой пучок, чеснок — 1-2 зубчика.

Как готовлю

Рыбный фарш перекладываю в глубокую миску. Лук очищаю и очень мелко рублю ножом. Добавляю лук к фаршу, вбиваю яйцо, всыпаю муку, соль и перец. Тщательно вымешиваю массу руками до однородности и липкости. Формирую из фарша небольшие аккуратные шарики размером с грецкий орех.

Противень застилаю пергаментом, выкладываю фрикадельки и отправляю в разогретую до 200 °C духовку ровно на 5 минут — этого достаточно для образования легкой корочки. Пока фрикадельки запекаются, готовлю соус: сливки переливаю в сотейник, добавляю мелко натертый сыр и довожу на среднем огне при постоянном помешивании до однородного состояния и легкого загустения. За минуту до готовности в соус добавляю пропущенный через пресс чеснок и мелко рубленную зелень укропа.

Достаю противень с фрикадельками, аккуратно перекладываю их в форму для запекания и заливаю горячим сырно-сливочным соусом. Возвращаю форму в духовку, снижаю температуру до 180 °C и запекаю еще 15–20 минут, пока соус не начнет красиво пузыриться, а фрикадельки полностью не пропекутся. Подаю горячими, украсив свежей зеленью.

