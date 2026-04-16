16 апреля 2026 в 14:53

Страна ЕС намерена блокировать 20-й пакет санкций ЕС против России

Словакия будет блокировать санкции против РФ до восстановления работы «Дружбы»

Трубопровод «Дружба» Трубопровод «Дружба» Фото: Attila Volgyi/XinHua/Global Look Press
Словакия будет блокировать новые санкции против России до восстановления работы трубопровода «Дружба», сообщил глава МИД республики. Речь идет о 20-м пакете ограничений Евросоюза.

Словакия готова блокировать новый пакет санкций против России, но не будет против выделения Украине кредита на 90 миллиардов евро, сообщил министр иностранных дел Юрай Бланар, — указали в ведомстве.

Ранее Словакия отказалась поддерживать новый пакет санкций Европейского союза против России из-за позиции по нефтепроводу «Дружба», сообщил премьер-министр страны Роберт Фицо. Он подчеркнул, что вопрос поставок нефти важен для всей центральной Европы.

До этого министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Соединенные Штаты не будут продлять лицензии на покупку российской и иранской нефти. Он добавил, что правила действовали только в отношении нефти, загруженной на танкеры до 11 марта. При этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что Москва предполагала решение США не продлевать генеральные лицензии на покупку российской нефти, такой вариант развития событий был одним из возможных.

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
