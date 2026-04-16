В Кремле не удивились отказу США продлить лицензии на нефть

Москва предполагала, что США могут не продлить лицензии на покупку российской нефти, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит пресс-служба Кремля, такой вариант развития событий был одним из возможных.

Это можно было предположить. Это был один из вариантов развития событий. Вы знаете, что мы не первый месяц и не первый год живем под грузом санкций, которые мы считаем незаконными с точки зрения международного права, — сказал Песков.

Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что США не будут продлять лицензии на покупку российской и иранской нефти. Он добавил, что правила действовали только в отношении нефти, загруженной на танкеры до 11 марта.

До этого Бессент заявил, что смягчение санкций против российской нефти помогло избежать катастрофической ситуации на энергетическом рынке. По его словам, без послаблений стоимость энергоресурсов поднялась бы до $150 (11 322 рубля) за баррель. Сейчас американская нефть марки West Texas стоит около $93 (7020 рублей) за баррель.