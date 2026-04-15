15 апреля 2026 в 21:11

США поставили точку в вопросе санкций для российской нефти

Бессент: США не будут продлевать исключения из санкций для российской нефти

США не будут продлевать исключения из санкций для иранской и российской нефти, заявил министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент на брифинге. Он добавил, что правила действовали только в отношении нефти, загруженной на танкеры до 11 марта.

Мы не будем продлевать действие генеральной лицензии на российскую нефть, и мы не будем продлевать действие генеральной лицензии на иранскую нефть, — сказал Бессент.

Ранее представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что Тегеран не подтверждает договоренность с Вашингтоном о продлении перемирия. Дипломат подчеркнул, что слухи и предположения на этот счет не имеют подтверждения, а США должны доказать свой серьезный подход к переговорам.

До этого газета The Washington Post сообщила, что США усиливают свою группировку на Ближнем Востоке, направив около 6 тыс. военнослужащих на борту авианосца. По данным издания, Пентагон рассматривает возможность новых ударов и наземных операций в случае срыва перемирия, а в операциях уже задействованы примерно 50 тыс. американских военных.

Кроме того, политолог Алиса Казелько заявила, что конфликт между США и Ираном выявил глобальную зависимость от угля. По ее словам, цены на энергетический уголь продолжают расти, а Европа на фоне боевых действий предпочла политическую нестабильность экономическому коллапсу, отложив закрытие угольных ТЭС.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
США начали подготовку к военной операции против еще одной страны
Украина получит сотни миллионов евро от Нидерландов на дроны
Украинский ракетный дрон «Паляница» сравнили с технологиями прошлого века
Путешествия дешево: лайфхаки для отпуска, как сэкономить
Демократы готовят импичмент главе Пентагона
В СВР оценили обстановку на границе Союзного государства
Сенат США не стал ограничивать Белый дом в ударах по Ирану
Суд арестовал семерых человек по делу о краже золотого шлама
Зеленский раскрыл подробности сделки по БПЛА
Нарышкин сделал заявление о будущем ВСУ и возможности их сопротивления
Иран поставил США жесткие условия по переговорам
В Кремле призвали трезво смотреть на выгоды РФ от ситуации с Ираном
Россиянам разрешили перелеты в Израиль
Четыре человека пострадали в результате атаки беспилотников ВСУ в ДНР
Росавиация продлила заморозку продажи билетов в ОАЭ
США поставили точку в вопросе санкций для российской нефти
В СВР России раскрыли детали переговоров по Ирану
В Австралии загорелся нефтеперерабатывающий завод
Песков объяснил, почему Россия против нападения на Кубу
В Белом доме внесли ясность в ситуацию по перемирию с Ираном
Дальше
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
