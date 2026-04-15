США поставили точку в вопросе санкций для российской нефти

США не будут продлевать исключения из санкций для иранской и российской нефти, заявил министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент на брифинге. Он добавил, что правила действовали только в отношении нефти, загруженной на танкеры до 11 марта.

Мы не будем продлевать действие генеральной лицензии на российскую нефть, и мы не будем продлевать действие генеральной лицензии на иранскую нефть, — сказал Бессент.

Ранее представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что Тегеран не подтверждает договоренность с Вашингтоном о продлении перемирия. Дипломат подчеркнул, что слухи и предположения на этот счет не имеют подтверждения, а США должны доказать свой серьезный подход к переговорам.

До этого газета The Washington Post сообщила, что США усиливают свою группировку на Ближнем Востоке, направив около 6 тыс. военнослужащих на борту авианосца. По данным издания, Пентагон рассматривает возможность новых ударов и наземных операций в случае срыва перемирия, а в операциях уже задействованы примерно 50 тыс. американских военных.

Кроме того, политолог Алиса Казелько заявила, что конфликт между США и Ираном выявил глобальную зависимость от угля. По ее словам, цены на энергетический уголь продолжают расти, а Европа на фоне боевых действий предпочла политическую нестабильность экономическому коллапсу, отложив закрытие угольных ТЭС.