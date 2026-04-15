США усиливают группировку на Ближнем Востоке на фоне переговоров с Ираном

США усиливают свою группировку в ближневосточном регионе, пишет The Washington Post со ссылкой на источники. По информации издания, Пентагон направил туда около 6 тыс. американских военнослужащих.

Военные прибывают на борту авианосца USS George H.W. Bush и нескольких сопровождающих его боевых кораблей. По данным издания, американское командование рассматривает возможность новых ударов и даже наземных операций, если действующее перемирие будет сорвано.

В настоящее время, по информации Пентагона, в операциях против Ирана уже задействованы примерно 50 тыс. американских военнослужащих. Переброска дополнительных сил происходит на фоне продолжающихся переговоров США с Ираном и действующей морской блокады.

Ранее стало известно, что администрация США рассматривает план передислокации американских войск из некоторых стран НАТО. Военных могут отправить в страны, которые более активно поддерживают Белый дом.