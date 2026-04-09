09 апреля 2026 в 06:35

США обсуждают переброску войск НАТО ближе к границам России

WSJ: США могут разместить войска у границ с Россией

ВС США ВС США Фото: Shutterstock/FOTODOM
Администрация США рассматривает план передислокации американских войск из некоторых стран НАТО, передает The Wall Street Journal. Военных могут отправить в страны, которые более активно поддерживают Белый дом.

Среди них есть государства, находящиеся на границе с Россией. По данным издания, передислокацию могут получить Польша, Румыния, Литва и Греция. В публикации отметили, что речь идет о перераспределении американского присутствия внутри Альянса.

Wall Street Journal пишет, что в план может входить закрытие одной из военных баз США в Европе. При этом штаб-квартира ВВС США находится в Германии, а другие объекты расположены в разных странах НАТО. В издании считают, что в случае реализации проекта, у западных границ России могут появиться американские военные.

Ранее команда президента США Дональда Трампа рассматривала вариант «наказания» отдельных членов НАТО за их позицию по конфликту с Ираном. В качестве меры мог рассматриваться вывод войск из тех стран, которые не поддержали действия США.

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту
Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту

