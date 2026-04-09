США обсуждают переброску войск НАТО ближе к границам России

Администрация США рассматривает план передислокации американских войск из некоторых стран НАТО, передает The Wall Street Journal. Военных могут отправить в страны, которые более активно поддерживают Белый дом.

Среди них есть государства, находящиеся на границе с Россией. По данным издания, передислокацию могут получить Польша, Румыния, Литва и Греция. В публикации отметили, что речь идет о перераспределении американского присутствия внутри Альянса.

Wall Street Journal пишет, что в план может входить закрытие одной из военных баз США в Европе. При этом штаб-квартира ВВС США находится в Германии, а другие объекты расположены в разных странах НАТО. В издании считают, что в случае реализации проекта, у западных границ России могут появиться американские военные.

Ранее команда президента США Дональда Трампа рассматривала вариант «наказания» отдельных членов НАТО за их позицию по конфликту с Ираном. В качестве меры мог рассматриваться вывод войск из тех стран, которые не поддержали действия США.