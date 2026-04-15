Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
15 апреля 2026 в 23:05

В США рассказали, как смягчение санкций против России спасло мир

Минфин США: смягчение санкций против РФ помогло удержать цены на нефть

Скотт Бессент
Подписывайтесь на нас в MAX

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что смягчение санкций против российской нефти помогло избежать ситуации, сравнимой с концом света из-за резкого подорожания нефти. По его словам, без послаблений стоимость энергоресурсов поднялась бы до $150 (11 322 рубля) за баррель и в таком случае Россия получила бы гораздо больше прибыли.

Давайте представим себе другой мир, где цена на нефть подскочила бы до $150. Тогда они бы заработали гораздо больше, продав баррели, которые уже были погружены на танкеры. <...> Мы помогли стабилизировать цену на нефть. И, как вы знаете, были и сценарии конца света с нефтью, дорожающей до $150. До $200. До $250, — сказал Бессент.

Сейчас американская нефть марки West Texas стоит около $93 (7020 рублей) за баррель. Бессент повторил свою оценку, заявив, что Россия, предположительно, заработала около $2 млрд от продажи нефти за время действия санкционных послаблений.

Ранее Бессент заявил, что Вашингтон отказался продлевать исключения из санкций для иранской и российской нефти. Он добавил, что правила распространялись в отношении энергоресурсов, которые были загружены в танкеры до 11 марта.

США
Россия
Минфин США
нефть
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.