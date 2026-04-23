В США заявили о масштабных потерях из-за мошенников Минфин США сообщил о сотнях миллиардов долларов ущерба от иностранных мошенников

В Минфине США сообщили о масштабных финансовых потерях, связанных с деятельностью зарубежных мошенников. По оценке ведомства, ущерб от таких схем достигает сотен миллиардов долларов ежегодно.

На слушаниях в комитете палаты представителей помощник министра финансов Джонатан Берк заявил, что организованные преступные группы действуют из зарубежных центров и проводят масштабные аферы. По его словам, уровень подобных преступлений является неприемлемым и представляет серьезный вызов для Министерства финансов.

Ранее стало известно, что в мессенджерах активизировались мошенники, создающие поддельные чаты соседей и действующие от имени жилищно-коммунальных служб. Аферисты предлагают жителям подписать петицию, а затем просят перейти в «официальный чат-бот» или пройти авторизацию.

До этого выяснилось, что ежедневно злоумышленники рассылают россиянам в мессенджерах аудиофайлы и фотографии, которые содержат фишинговые ссылки. В результате мошеннической атаки жертва теряет доступ к своему профилю, а также данные банковской карты и личную информацию.