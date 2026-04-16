Потанин объяснил, почему России нельзя отстать от США и Китая в сфере ИИ

Владимир Потанин Владимир Потанин Фото: kremlin.ru
России нельзя допустить отставания от США и КНР в области искусственного интеллекта , заявил журналисту ИС «Вести» Александре Суворовой президент компании «Норникель» Владимир Потанин. По его словам, эти две страны остаются мировыми лидерами.

Россия же претендует на третье место, и возможность эту терять нельзя. Отрыв в этом вопросе недопустим, подчеркнул Потанин.

Нам это третье место надо обязательно, так сказать, завоевать и не допускать отрыва от на сегодняшний день двух лидирующих держав в этой области, — отметил Потанин.

Ранее руководитель Т1 ИИ Сергей Голицын указал, что технологиями AI-агентов сегодня можно усилить практически любое направление деятельности бизнеса, но не всегда это оправдано. В ходе Т1 Форума в подземной галерее «Зарядье» он заявил, что наиболее востребованной является замена рутинных операций, где внедрение алгоритмов дает колоссальный прирост производительности.

Также выяснилось, что внедрение искусственного интеллекта поможет компаниям ускорить работу. Как заявил NEWS.ru управляющий директор МосБиржи Игорь Алутин в рамках Т1 Форума, такой шаг будет способствовать сокращению ресурса.

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами

