16 апреля 2026 в 14:47

В Минпросвещения указали на угрозы уменьшения сроков образования

Ректор Дзиов предупредил о рисках сокращения сроков школьного обучения

Сокращение сроков обучения в школе может привести к утрате ключевых элементов образовательного и воспитательного процесса, сообщил РИА Новости эксперт Минпросвещения России, ректор Шадринского государственного педагогического университета Артур Дзиов. По его оценке, действующая система обеспечивает последовательное развитие учащихся.

Одиннадцатилетнее образование по своей сути гарантирует прочную основу знаний, навыков и умений, поскольку за эти годы школьники последовательно проходят все необходимые этапы развития. Любое необдуманное сокращение сроков неизбежно приведет к потере важных звеньев в системе обучения и воспитания, — сказал Дзиов.

Он назвал сохранение действующей продолжительности обучения важным условием поддержания высокого качества школьного образования и уровня подготовки абитуриентов. По его словам, существующая модель учитывает этапы взросления учащихся и способствует формированию ключевых личностных качеств.

Ранее глава Минпросвещения России Сергей Кравцов заявил, что ведомство не собирается менять срок обучения в школах. По его словам, 11 лет считается оптимальным периодом.

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
