Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
15 апреля 2026 в 12:49

Кравцов ответил на вопрос об изменении срока обучения в школах

Кравцов: Минпросвещения не собирается менять срок обучения в школах

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Минпросвещения РФ не собирается менять срок обучения в школах, заявил глава ведомства Сергей Кравцов. По его словам, 11 лет считается оптимальным периодом.

11 лет оптимальный срок обучения. Здесь нет никаких планов изменять этот срок, — сказал Кравцов.

Ранее стало известно, что с 1 сентября 2027 года во всех российских школах внедрят единую модель оценки поведения школьников. В 2026/27 учебном году новая система пройдет апробацию в 10 школах каждого региона.

Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев заявил, что эксперимент с оценками за поведение в школах прошел успешно. При этом он отметил, что спешить с введением таких отметок не стоит, инициативу нужно доработать.

До этого Минпросвещения РФ сообщило, что школьную программу привели в полное соответствие с требованиями ЕГЭ. Эксперт ведомства Максим Костенко считает, что это позволит исключить «сюрпризы» на экзаменах и снизит уровень тревожности у выпускников.

Минпросвещения
Сергей Кравцов
школы
Общество
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мигранты пытались незаконно проникнуть в столичный детский центр
Трамп раскрыл, о чем попросил Си Цзиньпина
Иран направил грозное предупреждение США из-за блокады Ормузского пролива
Житель Приамурья пересылал слитки золота как курьерские посылки
Подмосковные врачи прооперировали мальчика с лишними пальцами на ногах
Меган Маркл выбрала роскошные украшения для визита в приют для бездомных
Финансист рассказал, какие услуги можно получить только лично в МФЦ
Граничащая с Россией страна вновь взялась за «противотанковые» лопаты
На Западе раскрыли последствия масштабной хакерской операции против НАТО
«Довольно скоро»: Трамп оценил ход переговоров с Ираном
В Башкирии возбудили уголовное дело после ДТП с подростком за рулем
В ГД озвучили новые правила ответственности за майнинг цифровой валюты
В Госдуме назвали важный нюанс в подписании соглашения России и Украины
Певица Надя Ручка назвала восхитившего ее молодого артиста
Жителя Красноярского края задержали за поджог релейных шкафов на ЖД
«Оцепеневшая кукла»: педофил отказался оплачивать своей жертве психиатра
Центробанк выпустит новую памятную монету
В Венгрии закрыли вопрос о вмешательстве Киева в выборы
Иммунолог ответила, куда можно уехать от цветения березы
Стало известно, когда Молдавия перестанет быть частью СНГ
Дальше
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Общество

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
Общество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.