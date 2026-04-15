Кравцов ответил на вопрос об изменении срока обучения в школах Кравцов: Минпросвещения не собирается менять срок обучения в школах

Минпросвещения РФ не собирается менять срок обучения в школах, заявил глава ведомства Сергей Кравцов. По его словам, 11 лет считается оптимальным периодом.

11 лет оптимальный срок обучения. Здесь нет никаких планов изменять этот срок, — сказал Кравцов.

Ранее стало известно, что с 1 сентября 2027 года во всех российских школах внедрят единую модель оценки поведения школьников. В 2026/27 учебном году новая система пройдет апробацию в 10 школах каждого региона.

Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев заявил, что эксперимент с оценками за поведение в школах прошел успешно. При этом он отметил, что спешить с введением таких отметок не стоит, инициативу нужно доработать.

До этого Минпросвещения РФ сообщило, что школьную программу привели в полное соответствие с требованиями ЕГЭ. Эксперт ведомства Максим Костенко считает, что это позволит исключить «сюрпризы» на экзаменах и снизит уровень тревожности у выпускников.