В Минпросвещения России раскрыли дату введения оценок за поведение Оценки за поведение введут во всех школах России с 1 сентября 2027 года

С 1 сентября 2027 года во всех российских школах внедрят единую модель оценки поведения школьников, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения. В 2026/27 учебном году новая система пройдет апробацию в 10 школах каждого региона.

При этом, как уточняется, оценка за поведение в школах будет трехбалльной. Информацию подтвердила замминистра просвещения РФ Ольга Колударова.

Ранее глава СПЧ Валерий Фадеев назвал преждевременным введение обязательных оценок за поведение во всех российских школах. По его словам, текущие эксперименты в регионах пока оставляют неоднозначное впечатление и не решают главную задачу — защиту чести и достоинства педагогов.

До этого депутат Госдумы Виталий Милонов предложил отправлять хулиганящих детей в специализированные школы для трудновоспитуемых. По словам парламентария, родители в данном случае должны находиться под надзором компетентных органов, чтобы следить за благополучием семьи.