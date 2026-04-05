05 апреля 2026 в 03:53

Стало известно, какие предметы обязательно будут изучать в 10-11 классах

Минпросвещения включило в стандарт для 10-11-х классов 16 обязательных предметов

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
В России разработан новый образовательный стандарт для старшеклассников. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования включает 16 дисциплин, которые станут обязательными для всех учеников 10-х и 11-х классов, сообщил эксперт Минпросвещения, руководитель Института содержания и методов обучения имени Леднева Максим Костенко РИА Новости.

В перечень вошли русский язык, литература, иностранный язык, математика, информатика, история, обществознание, география, физика, химия, биология, основы безопасности и защиты Родины, а также физическая культура. Помимо этого, в документе прописаны родной язык, родная литература и второй иностранный язык. Однако их изучение не является принудительным.

Такие дисциплины вводятся только по желанию учеников или их родителей. Кроме того, школа должна располагать необходимыми условиями для реализации этих предметов.

Костенко подчеркнул: никто не вправе заставлять ребенка учить второй иностранный язык, если семья против. Но есть важный нюанс. Если школа создала условия для изучения этой дисциплины, и она признана обязательной, то оценка за нее пойдет в аттестат.

Ранее в пресс-службе Минпросвещения РФ проинформировали, что система 11-летнего школьного обучения доказала свою эффективность и соответствует потребностям учащихся. В Министерстве также подчеркнули, что срок получения среднего общего образования установлен федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

Общество
Россия
Минобразования
школьная программа
