Турэксперт ответил, увеличится ли в Анапе поток отдыхающих Турэксперт Ромашкин: поток отдыхающих в Анапе вырастет после открытия пляжей

После официального открытия пляжей турпоток в Анапе вырастет на 70–80%, заявил «КП-Кубань» вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин. Он отметил, что места для отдыха станут доступны для отдыхающих 1 июня.

В этом году по турпотоку мы ожидаем золотую середину. Не дотянемся до рекордных показателей удачного 2024 года, когда Анапа приняла 5,5 млн человек, но точно не повторим провал 2025-го, — сказал Ромашкин.

По словам турэксперта, прогнозируемое количество отдыхающих составляет 3–3,5 млн гостей. Он подчеркнул, что сейчас Анапу можно считать наиболее бюджетным направлением.

Ранее турэксперт Алексан Мкртчян заявил, что россияне не будут массово отказываться от отпусков. Однако, по его словам, многие могут выбрать альтернативу пляжному отдыху.