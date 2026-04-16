Боец СВО назвал самые опасные дроны ВСУ

Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
16 апреля 2026 в 14:47

Боец СВО Деев: самыми опасными дронами ВСУ являются «Баба-яга» и «Лютый»

ВСУ ВСУ Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

Среди беспилотников, используемых Вооруженными силами Украины, самыми опасными считаются «Баба-яга» и «Лютый», заявил NEWS.ru казак Северо-Донского казачьего войска Юрий Деев, поставивший на СВО рекорд по уничтожению украинских дронов «Баба-яга». По его словам, все БПЛА-камикадзе, созданные на основе гражданских устройств, несут серьезную угрозу.

Сейчас у ВСУ одними из самых опасных дронов являются те, которые сочетают массовое производство, мощную боевую нагрузку и сложность для поражения ПВО. В первую очередь, это ударные БПЛА-камикадзе, созданные на основе гражданских или сельхоз-дронов, например, модификации типа «Баба-яга». Особую сложность представляют дальнобойные беспилотники вроде «Лютого» и аналогичных моделей, летящие на больших расстояниях и умеющих менять высоту, работать при рельефе и частично устойчивые к РЭБ, — поделился Деев.

Он подчеркнул, что дроны, которые летают на низкой высоте, используют радиоглушилки и могут отключать двигатели в конце пути, также представляют серьезную угрозу. По словам бойца, их крайне сложно обнаружить и уничтожить традиционными радиолокационными системами и ракетами средней дальности.

Самые «тяжелые» по боевой части — дроны типа FP‑1, которые могут нести до примерно 60 кг взрывчатки, что делает их сопоставимыми с крупными осколочно-фугасными снарядами. За счет легкого каркаса из пенопласта и усиления карбоном или стекловолокном такие беспилотники сохраняют дальность и маневренность, несмотря на большую массу заряда, — резюмировал Деев.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что филиалы украинских компаний, занимающихся производством дронов для атак на Россию, находятся в восьми европейских городах, среди которых Лондон, Мюнхен, Прага и Рига. Военное ведомство опубликовало полный список этих предприятий.

Европа
Украина
БПЛА
ВСУ
Максим Кирсанов
Дмитрий Новиков
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.