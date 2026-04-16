Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
16 апреля 2026 в 14:45

Мошенники придумали новую схему обмана пользователей Telegram

Мошенники обманывают покупателей в Telegram под видом мебельного магазина

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru/Создано ИИ
Подписывайтесь на нас в MAX

В Telegram начала действовать группа, которая выдает себя за магазин мебели, передает «Осторожно, новости». Люди переводят деньги, но не получают товар.

Жительница Геленджика Надежда рассказала, что заказала садовые качели и подвесное кресло в магазине «Мебель с доставкой | Мебельный рай». Она перевела 37 тыс. рублей.

Администратор канала заверил Надежду, что изготовит мебель за 10 дней и отправит ее через СДЭК в Геленджик. Однако после получения оплаты он удалил всю переписку и заблокировал ее аккаунт.

Позже Надежда выяснила, что организация, на которую зарегистрирован магазин, была создана всего месяц назад. В интернете много негативных отзывов о магазине: клиенты жалуются на подозрительно низкие цены, фиктивные трек-номера и списания средств за несуществующие заказы после ввода данных карт на поддельном сайте, похожем на СДЭК.

Ранее россиян предупредили о новой схеме мошенничества, в рамках которой злоумышленники спекулируют на теме отключений интернета. Они распространяют фишинговые ссылки, которые якобы могут помочь решить проблему со связью.

Общество
мошенники
схемы
Telegram
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.