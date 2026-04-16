Мошенники придумали новую схему обмана пользователей Telegram

В Telegram начала действовать группа, которая выдает себя за магазин мебели, передает «Осторожно, новости». Люди переводят деньги, но не получают товар.

Жительница Геленджика Надежда рассказала, что заказала садовые качели и подвесное кресло в магазине «Мебель с доставкой | Мебельный рай». Она перевела 37 тыс. рублей.

Администратор канала заверил Надежду, что изготовит мебель за 10 дней и отправит ее через СДЭК в Геленджик. Однако после получения оплаты он удалил всю переписку и заблокировал ее аккаунт.

Позже Надежда выяснила, что организация, на которую зарегистрирован магазин, была создана всего месяц назад. В интернете много негативных отзывов о магазине: клиенты жалуются на подозрительно низкие цены, фиктивные трек-номера и списания средств за несуществующие заказы после ввода данных карт на поддельном сайте, похожем на СДЭК.

