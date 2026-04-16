В ГД раскрыли, сколько продлятся полномочия Москальковой

Татьяна Москалькова будет исполнять обязанности омбудсмена до момента принятия присяги новым уполномоченным по правам человека в РФ, заявил ТАСС зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Олег Леонов. Он отметил, что нижняя палата парламента должна выбрать преемника Москальковой до 21 мая.

До момента, пока не принесет присягу следующий уполномоченный, Татьяна Николаевна будет исполнять свои обязанности , — сказал Леонов.

Он заявил, что на данный момент профильный комитет не получал никаких предложений по кандидатам. Он уточнил, что выдвигать претендентов на пост уполномоченного вправе президент России, Совет Федерации, депутаты Госдумы и парламентские объединения.

Ранее российский президент Владимир Путин подписал указ о назначении на должность заместителя генерального прокурора России Виктора Мельника. В новой должности он будет курировать ведомство в Дальневосточном федеральном округе. Прежде Мельник возглавлял прокуратуру Петербурга. Согласно указу, на этот пост теперь назначили Андрея Гуришева. Срок его полномочий истекает через пять лет.