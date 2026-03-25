Кого Путин назначил на должность заместителя генпрокурора России Путин подписал указ о назначении Мельника на должность заместителя генпрокурора

Российский президент Владимир Путин подписал указ о назначении на должность заместителя генерального прокурора России Виктора Мельника. Документ опубликовали 25 марта на официальном портале правовой информации. В новой должности замгенпрокурора Мельник будет курировать ведомство в Дальневосточном федеральном округе.

Назначить Мельника Виктора Дмитриевича заместителем генерального прокурора Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности, — следует из указа.

Прежде Мельник возглавлял прокуратуру Петербурга. Согласно указу, на этот пост теперь назначили Андрея Гуришева. Срок его полномочий истекает через пять лет.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтвердил, что уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой будет предложена новая должность. По его словам, решение о новой должности омбудсмена примет российский президент Владимир Путин. Полномочия омбудсмена истекают в апреле этого года.

До этого Путин освободил Игоря Романченко от обязанностей посла России в Перу. На этот пост назначили Алексея Ушакова.