Путин снял с должности посла России в Перу Путин освободил от должности посла России в Перу Игоря Романченко

Президент России Владимир Путин освободил Игоря Романченко от обязанностей посла РФ в Перу, следует из указа, размещенного на сайте официального опубликования правовых актов. На этот пост назначили Алексея Ушакова.

Освободить Романченко Игоря Владимировича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Республике Перу, — говорится в документе.

68-летний Романченко возглавлял дипмиссию в Лиме с лета 2018 года. Он находится на дипломатической службе с 1979 года, до назначения в Перу работал заместителем директора латиноамериканского департамента МИД России.

Новому послу 55 лет. До этого он занимал должность заместителя директора департамента кадров МИД России. В 2021 году ему присвоили ранг чрезвычайного и полномочного посланника II класса.

Ранее российский лидер освободил Сергея Иванова от должности спецпредставителя президента России по вопросам природоохранной деятельности. Иванов занимал должность на протяжении почти 10 лет — с августа 2016 года. Ранее он был руководителем администрации президента.