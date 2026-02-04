Путин освободил от должности одного из своих спецпредставителей

Российский лидер Владимир Путин освободил Сергея Иванова от должности спецпредставителя президента России по вопросам природоохранной деятельности, следует из указа. Иванов занимал должность на протяжении почти 10 лет — с августа 2016 года. Ранее он занимал пост руководителя администрации президента. В период с 2001 по 2007 год Иванов возглавлял Минобороны.
Освободить Иванова Сергея Борисовича от должности специального представителя Президента Российской Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, — говорится в тексте.
Ранее Алексея Маленко назначили послом Российской Федерации в Мавритании. Также глава государства освободил от должности посла в африканской стране Бориса Жилко.
До этого Путин поручил расширить помощь дружественным странам по программе «Миссия Добро». Ответственными он назначил премьер-министра Михаила Мишустина и председателя комитета Гоосдумы по молодежной политике Артема Метелева.
Также глава государства поручил правительству рассмотреть вопрос о развитии паллиативной медицинской помощи в ДНР и Новороссии. Распоряжение прозвучало по итогам встречи с волонтерами — участниками Международного форума гражданского участия #МыВместе