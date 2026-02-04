Зимняя Олимпиада — 2026
04 февраля 2026 в 17:14

Путин освободил от должности одного из своих спецпредставителей

Путин освободил от должности спецпредставителя президента Иванова

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Российский лидер Владимир Путин освободил Сергея Иванова от должности спецпредставителя президента России по вопросам природоохранной деятельности, следует из указа. Иванов занимал должность на протяжении почти 10 лет — с августа 2016 года. Ранее он занимал пост руководителя администрации президента. В период с 2001 по 2007 год Иванов возглавлял Минобороны.

Освободить Иванова Сергея Борисовича от должности специального представителя Президента Российской Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, — говорится в тексте.

Ранее Алексея Маленко назначили послом Российской Федерации в Мавритании. Также глава государства освободил от должности посла в африканской стране Бориса Жилко.

До этого Путин поручил расширить помощь дружественным странам по программе «Миссия Добро». Ответственными он назначил премьер-министра Михаила Мишустина и председателя комитета Гоосдумы по молодежной политике Артема Метелева.

Также глава государства поручил правительству рассмотреть вопрос о развитии паллиативной медицинской помощи в ДНР и Новороссии. Распоряжение прозвучало по итогам встречи с волонтерами — участниками Международного форума гражданского участия #МыВместе

