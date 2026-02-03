Зимняя Олимпиада — 2026
Путин решил расширить гуманитарную помощь дружественным странам

Путин распорядился расширить программу гуманитарной помощи дружественным странам

Владимир Путин
Президент России Владимир Путин поручил расширить помощь дружественным странам по программе «Миссия Добро». Ответственными он назначил премьер-министра Михаила Мишустина и председателя комитета Государственной думы по молодежной политике Артема Метелева.

Правительству Российской Федерации совместно с ассоциацией волонтерских центров, некоммерческих организаций и институтов общественного развития «Добро.рф» расширить программу гуманитарных миссий и гуманитарной помощи, — сказано в перечне поручений.

Уточняется, что Мишустин и Метелев должны предоставить доклад до 1 июля. После этого его будут готовить ежегодно.

Ранее Владимир Путин поручил расширить государственную поддержку семей с детьми. Соответствующая задача вошла в перечень поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Документ был опубликован на сайте Кремля.

Также президент России поручил регионам принять меры для улучшения ситуации с продленкой для младшеклассников. Кроме того, он дал поручение разработать комплекс мер, направленных на формирование вовлеченного и ответственного отцовства.

