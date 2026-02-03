Путин решил расширить гуманитарную помощь дружественным странам

Президент России Владимир Путин поручил расширить помощь дружественным странам по программе «Миссия Добро». Ответственными он назначил премьер-министра Михаила Мишустина и председателя комитета Государственной думы по молодежной политике Артема Метелева.

Правительству Российской Федерации совместно с ассоциацией волонтерских центров, некоммерческих организаций и институтов общественного развития «Добро.рф» расширить программу гуманитарных миссий и гуманитарной помощи, — сказано в перечне поручений.

Уточняется, что Мишустин и Метелев должны предоставить доклад до 1 июля. После этого его будут готовить ежегодно.

Ранее Владимир Путин поручил расширить государственную поддержку семей с детьми. Соответствующая задача вошла в перечень поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Документ был опубликован на сайте Кремля.

Также президент России поручил регионам принять меры для улучшения ситуации с продленкой для младшеклассников. Кроме того, он дал поручение разработать комплекс мер, направленных на формирование вовлеченного и ответственного отцовства.