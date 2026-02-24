Нутрициолог назвала крупу, богатую клетчаткой и множеством витаминов

Овсяная крупа представляет собой ценный источник различных витаминов, заявила NEWS.ru нутрициолог Елена Желянина. По ее словам, клетчатка в ее составе способствует улучшению барьерной функции кишечника и усилению чувства насыщения.

Овсяная крупа — это зерно овса, прошедшее разную степень обработки. Самая полезная — это цельная крупа, у нее максимально низкий гликемический индекс и максимально высокая питательная ценность. Она является источником магния, железа, витаминов группы В, Е, К, марганца и цинка, — поделилась Желянина.

Она подчеркнула, что для максимальной пользы лучше выбирать ядрицу или хлопья. Они, по словам нутрициолога, содержат растворимую клетчатку — бета-глюканы, которые делают их особенно ценными среди других круп.

Бета-глюканы снижают уровень «плохого» холестерина, замедляют всасывание глюкозы и усиливают чувство сытости. Регулярное употребление овсянки снижает риск атеросклеротических изменений. Также растворимая клетчатка — это пребиотик. Микробиота перерабатывает ее в короткоцепочечные жирные кислоты, которые уменьшают воспаление, укрепляют кишечный барьер и улучшают чувствительность к инсулину, — заключила Желянина.

