24 февраля 2026 в 06:45

Нутрициолог назвала крупу, богатую клетчаткой и множеством витаминов

Нутрициолог Желянина: овсяная крупа является источником множества витаминов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Овсяная крупа представляет собой ценный источник различных витаминов, заявила NEWS.ru нутрициолог Елена Желянина. По ее словам, клетчатка в ее составе способствует улучшению барьерной функции кишечника и усилению чувства насыщения.

Овсяная крупа — это зерно овса, прошедшее разную степень обработки. Самая полезная — это цельная крупа, у нее максимально низкий гликемический индекс и максимально высокая питательная ценность. Она является источником магния, железа, витаминов группы В, Е, К, марганца и цинка, — поделилась Желянина.

Она подчеркнула, что для максимальной пользы лучше выбирать ядрицу или хлопья. Они, по словам нутрициолога, содержат растворимую клетчатку — бета-глюканы, которые делают их особенно ценными среди других круп.

Бета-глюканы снижают уровень «плохого» холестерина, замедляют всасывание глюкозы и усиливают чувство сытости. Регулярное употребление овсянки снижает риск атеросклеротических изменений. Также растворимая клетчатка — это пребиотик. Микробиота перерабатывает ее в короткоцепочечные жирные кислоты, которые уменьшают воспаление, укрепляют кишечный барьер и улучшают чувствительность к инсулину, — заключила Желянина.

Ранее врач-диетолог Наталья Мизинова посоветовала в разгрузочные дни включать в рацион необжаренные орехи и натуральные сухофрукты. По ее словам, это способствует улучшению микрофлоры и очищению кишечника.

Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
