В Москве возобновили движение транспорта у Савеловского вокзала

Движение на площади возле Савеловского вокзала в Москве, где прогремел взрыв, восстановлено, заявил корреспондент РЕН ТВ Линар Гинатуллин. Однако, по его словам, место трагедии до сих пор остается под контролем правоохранительных органов.

Обгоревшие патрульные автомобили уже эвакуировали с места для проведения точной экспертизы. Движение на площади у Савеловского вокзала уже восстановлено, но часть [дороги] остается под контролем полиции, — отметил Гинатуллин.

Ранее представитель МВД России Ирина Волк заявила, что в результате взрыва у Савеловского вокзала погиб 34-летний старший лейтенант полиции Денис Братущенко. Он поступил на службу в московскую полицию в марте 2019 года. У мужчины остались жена и двое несовершеннолетних детей.

До этого следователи установили личность и судьбу злоумышленника, устроившего взрыв рядом с автомобилем ДПС. Преступник погиб на месте происшествия при детонации неустановленного устройства. Возбуждено уголовное дело по статьям о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, незаконном приобретении взрывчатых веществ или взрывных устройств.