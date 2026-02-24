Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
24 февраля 2026 в 07:47

В Москве возобновили движение транспорта у Савеловского вокзала

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Движение на площади возле Савеловского вокзала в Москве, где прогремел взрыв, восстановлено, заявил корреспондент РЕН ТВ Линар Гинатуллин. Однако, по его словам, место трагедии до сих пор остается под контролем правоохранительных органов.

Обгоревшие патрульные автомобили уже эвакуировали с места для проведения точной экспертизы. Движение на площади у Савеловского вокзала уже восстановлено, но часть [дороги] остается под контролем полиции, — отметил Гинатуллин.

Ранее представитель МВД России Ирина Волк заявила, что в результате взрыва у Савеловского вокзала погиб 34-летний старший лейтенант полиции Денис Братущенко. Он поступил на службу в московскую полицию в марте 2019 года. У мужчины остались жена и двое несовершеннолетних детей.

До этого следователи установили личность и судьбу злоумышленника, устроившего взрыв рядом с автомобилем ДПС. Преступник погиб на месте происшествия при детонации неустановленного устройства. Возбуждено уголовное дело по статьям о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, незаконном приобретении взрывчатых веществ или взрывных устройств.

взрывы
Москва
вокзалы
происшествия
жертвы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Губернатор отчитался о последствиях ледяного «удара» по Хабаровску
Эксперт объяснил новую волну насилия в Мексике
Один человек сгорел заживо при пожаре в жилом доме под Екатеринбургом
Раскрыт нюанс продажи подписок ушедших из России сервисов на маркетплейсах
Подвиг «зеленого» морпеха, срыв эвакуации: новости СВО к утру 24 февраля
Зона эвакуации неумолимо приближается к Сумам
Статус иноагента, потеря бизнеса, слова об СВО: где сейчас актриса Шмыкова
Аэропорт Ульяновска временно прекратил все полеты
В Москве возобновили движение транспорта у Савеловского вокзала
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 24 февраля: инфографика
Трамп решил за губернатора Калифорнии, что тот выбыл из президентской гонки
Жительница Камчатки получит компенсацию за ошибку врачей
Захарова напомнила о важном документе, который нарушила Украина до СВО
Поразили командный пункт со скрытыми ходами: успехи ВС РФ к утру 24 февраля
Дурова решили проверить на причастность к терроризму в России
Почти 80 дронов атаковали Россию за ночь
Береговая охрана США начала расследование из-за свастики в туалете
Более 100 самолетов не могут вылететь и приземлиться в Сочи
Самый жесткий тренер в мире: тайны личной жизни, скандалы Тутберидзе
Огонь охватил сразу четыре квартиры в одном из домов Петербурга
Дальше
Самое популярное
Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного
Общество

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Натерла картошку, кинула щепотку паприки — и в духовку на пергамент. Лепешки «Пикантные» — румяные, ароматные и без лишней возни
Общество

Натерла картошку, кинула щепотку паприки — и в духовку на пергамент. Лепешки «Пикантные» — румяные, ароматные и без лишней возни

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.