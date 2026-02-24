Зимняя Олимпиада — 2026
24 февраля 2026 в 09:07

Пассажиры остались без еды и воды при задержке рейса более чем на 10 часов

NEWS.ru: пассажиры компании Utair 10 часов сидят в аэропорту Сочи без еды и воды

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Пассажир рейса UT268 авиакомпании Utair в беседе с NEWS.ru заявил о нарушении своих прав на фоне задержки вылета из Сочи в Москву более чем на 10 часов. По словам мужчины, самолет должен был отправиться еще 23 февраля, однако из-за введенных ограничений в воздушном пространстве юга России вылет был отложен.

Как рассказал мужчина, люди находятся в зоне вылета, покинуть которую невозможно — после снятия запрета вернуться обратно будет нельзя. При этом, как утверждает собеседник, авиаперевозчик не предоставил пассажирам ни питания, ни воды, несмотря на требования Монреальской конвенции 1999 года и приказа Минтранса № 82, регулирующих правила перевозок.

Вот уже 10 часов как сидим в аэропорту города Сочи, никакого движения ни со стороны аэропорта, ни со стороны авиакомпании по заселению в гостиницы нет. Более того, даже регулярная кормежка, которая уже на протяжении вот этого долгого времени задержки рейса должна быть, согласно тем же документам, которые я перечислил, она, в общем-то, тоже отсутствует, — отметил Андрей.

Представитель Utair в ответ на обращение через чат-бот заявил, что повлиять на ситуацию с размещением в гостинице «нет возможности», посоветовав следовать рекомендациям сотрудников аэропорта. Другой представитель компании во время телефонного разговора с Андреем бросил трубку.

Компания Utair отказалась комментировать NEWS.ru случившееся.

Ранее сообщалось, что аэропорт Сочи продолжает работать в режиме временных ограничений, что привело к массовым задержкам авиарейсов. По данным онлайн-табло воздушной гавани на 06:10 мск 24 февраля, вылета и прилета ожидают 102 рейса.

