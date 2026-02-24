Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
24 февраля 2026 в 07:34

Жительница Камчатки получит компенсацию за ошибку врачей

Суд обязал больницу выплатить компенсацию жительнице Камчатки за ложный диагноз

Фото: Иллюстрация NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Суд в Петропавловске-Камчатском обязал краевую больницу выплатить крупную компенсацию морального вреда несовершеннолетней пациентке. Причиной стала врачебная ошибка: с ноября 2023 года по январь 2024 года медики лечили девушку от простуды, не замечая симптомов редкого неизлечимого заболевания, сообщили в прокуратуре Камчатского края.

Проверка выявила многочисленные нарушения качества оказания медпомощи. Подросток неоднократно приходил в поликлинику с высокой температурой и жалобами на недомогание, но врачи назначали стандартное бесполезное лечение. В итоге девушку госпитализировали в тяжелом состоянии в краевую детскую больницу, где после анализов поставили правильный, но уже неутешительный диагноз.

По иску прокурора выплатят компенсацию морального вреда за неверный диагноз, — говорится в сообщении прокуратуры.

Суд удовлетворил иск надзорного ведомства и постановил выплатить пострадавшей 300 тыс. рублей. Правоохранительные органы проводят процессуальную проверку, чтобы установить виновных в халатности.

Ранее британец Дэвид Боун подал в суд на Национальную службу здравоохранения (NHS) после восьми лет химиотерапии, которая была назначена без медицинских показаний. По данным источника, неправильное лечение после удаления опухоли мозга привело к тяжелым неврологическим нарушениям у 41-летнего мужчины.

халатность
врачи
Камчатка
болезни
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Губернатор отчитался о последствиях ледяного «удара» по Хабаровску
Эксперт объяснил новую волну насилия в Мексике
Один человек сгорел заживо при пожаре в жилом доме под Екатеринбургом
Раскрыт нюанс продажи подписок ушедших из России сервисов на маркетплейсах
Подвиг «зеленого» морпеха, срыв эвакуации: новости СВО к утру 24 февраля
Зона эвакуации неумолимо приближается к Сумам
Статус иноагента, потеря бизнеса, слова об СВО: где сейчас актриса Шмыкова
Аэропорт Ульяновска временно прекратил все полеты
В Москве возобновили движение транспорта у Савеловского вокзала
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 24 февраля: инфографика
Трамп решил за губернатора Калифорнии, что тот выбыл из президентской гонки
Жительница Камчатки получит компенсацию за ошибку врачей
Захарова напомнила о важном документе, который нарушила Украина до СВО
Поразили командный пункт со скрытыми ходами: успехи ВС РФ к утру 24 февраля
Дурова решили проверить на причастность к терроризму в России
Почти 80 дронов атаковали Россию за ночь
Береговая охрана США начала расследование из-за свастики в туалете
Более 100 самолетов не могут вылететь и приземлиться в Сочи
Самый жесткий тренер в мире: тайны личной жизни, скандалы Тутберидзе
Огонь охватил сразу четыре квартиры в одном из домов Петербурга
Дальше
Самое популярное
Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного
Общество

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Натерла картошку, кинула щепотку паприки — и в духовку на пергамент. Лепешки «Пикантные» — румяные, ароматные и без лишней возни
Общество

Натерла картошку, кинула щепотку паприки — и в духовку на пергамент. Лепешки «Пикантные» — румяные, ароматные и без лишней возни

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.