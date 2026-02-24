Жительница Камчатки получит компенсацию за ошибку врачей

Суд в Петропавловске-Камчатском обязал краевую больницу выплатить крупную компенсацию морального вреда несовершеннолетней пациентке. Причиной стала врачебная ошибка: с ноября 2023 года по январь 2024 года медики лечили девушку от простуды, не замечая симптомов редкого неизлечимого заболевания, сообщили в прокуратуре Камчатского края.

Проверка выявила многочисленные нарушения качества оказания медпомощи. Подросток неоднократно приходил в поликлинику с высокой температурой и жалобами на недомогание, но врачи назначали стандартное бесполезное лечение. В итоге девушку госпитализировали в тяжелом состоянии в краевую детскую больницу, где после анализов поставили правильный, но уже неутешительный диагноз.

По иску прокурора выплатят компенсацию морального вреда за неверный диагноз, — говорится в сообщении прокуратуры.

Суд удовлетворил иск надзорного ведомства и постановил выплатить пострадавшей 300 тыс. рублей. Правоохранительные органы проводят процессуальную проверку, чтобы установить виновных в халатности.

