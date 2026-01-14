Атака США на Венесуэлу
14 января 2026 в 17:30

Юрист раскрыла, кого могут привлечь к ответственности за смерти младенцев

Юрист Батурина: за смерти младенцев могут наказать руководство роддома и региона

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В случае доказательства вины сотрудникам Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 могут грозить реальные сроки, поскольку в России имеется такая практика, пояснила в беседе с NEWS.ru медицинский юрист Екатерина Батурина. По ее словам, как правило, в подобных случаях к ответственности привлекаются главврач и заведующие отделениями, что и случилось в Новокузнецке.

На практике за более чем 13 лет работы по такой категории дел я вижу, что самые страшные ошибки допускаются в период праздников и выходных (новогодние, майские, летние отпуска), когда нет должного контроля. Но не только отсутствие контроля, есть другая причина. Ее можно назвать «последняя капля, которая переполняет кувшин». Все проблемы, на которые ранее закрывались глаза, становятся очевидными, — сказала эксперт.

По словам Батуриной, о наличии давней проблемы в роддоме говорит сам факт гибели девяти новорожденных за непродолжительное время. Эксперт задалась вопросом, на каком уровне игнорировалась данная проблема. Она не исключила, что привлечь к ответственности за бездействие могут лиц уровня регионального руководства.

14 января правоохранители задержали главврача и исполняющего обязанности завотделением реанимации Новокузнецкой больницы № 1. Их подозревают в совершении преступлений, предусмотренных статьями о халатности и причинении смерти по неосторожности двум или более лицам.

По версии следствия, с 4 по 12 января 2026 года из-за ненадлежащего исполнения подозреваемыми своих должностных обязанностей в медицинском учреждении скончались девять новорожденных. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.

