Хирург раскрыл, как быстро может испортиться форма носа после пластики

Через 10 лет после пластической операции форма носа может измениться, заявил NEWS.ru пластический хирург, профессор Тигран Алексанян. По его словам, с возрастом кожа становится менее упругой, а черты лица теряют свою объемность.

После ринопластики, как и любой другой операции, важно понимать, что результаты могут меняться со временем. Через 10 лет многие пациенты замечают, что форма носа может немного измениться. Это связано с тем, что кожа теряет эластичность, а подкожные ткани теряют изначальные характеристики. Кроме того, с возрастом происходит потеря объема в области лица, что может повлиять на общий контур носа. Например, у людей старше 40 лет может наблюдаться опущение кончика, что связано с гравитационным воздействием и изменениями в структуре кожи, — пояснил Алексанян.

Он подчеркнул, что скорость и характер изменений кожи зависят от множества факторов, включая генетическую предрасположенность и повседневный образ жизни. По словам хирурга, у людей, которые курят или не уделяют должного внимания уходу за кожей, эти процессы могут протекать быстрее. Врач также отметил, что воздействие солнечных лучей и загрязненный воздух способны значительно ускорить старение.

