Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
24 февраля 2026 в 07:05

Хирург раскрыл, как быстро может испортиться форма носа после пластики

Врач Алексанян: через 10 лет после пластики форма носа может испортиться

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Через 10 лет после пластической операции форма носа может измениться, заявил NEWS.ru пластический хирург, профессор Тигран Алексанян. По его словам, с возрастом кожа становится менее упругой, а черты лица теряют свою объемность.

После ринопластики, как и любой другой операции, важно понимать, что результаты могут меняться со временем. Через 10 лет многие пациенты замечают, что форма носа может немного измениться. Это связано с тем, что кожа теряет эластичность, а подкожные ткани теряют изначальные характеристики. Кроме того, с возрастом происходит потеря объема в области лица, что может повлиять на общий контур носа. Например, у людей старше 40 лет может наблюдаться опущение кончика, что связано с гравитационным воздействием и изменениями в структуре кожи, — пояснил Алексанян.

Он подчеркнул, что скорость и характер изменений кожи зависят от множества факторов, включая генетическую предрасположенность и повседневный образ жизни. По словам хирурга, у людей, которые курят или не уделяют должного внимания уходу за кожей, эти процессы могут протекать быстрее. Врач также отметил, что воздействие солнечных лучей и загрязненный воздух способны значительно ускорить старение.

Ранее хирург Дмитрий Прокопьев заявил, что россияне выбирают Киргизию для пластических операций, и количество таких пациентов значительно увеличилось за последние годы. По его словам, летом иностранцы, преимущественно из стран СНГ, составляют до 40% клиентов клиник.

операции
хирурги
здоровье
красота
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Губернатор отчитался о последствиях ледяного «удара» по Хабаровску
Эксперт объяснил новую волну насилия в Мексике
Один человек сгорел заживо при пожаре в жилом доме под Екатеринбургом
Раскрыт нюанс продажи подписок ушедших из России сервисов на маркетплейсах
Подвиг «зеленого» морпеха, срыв эвакуации: новости СВО к утру 24 февраля
Зона эвакуации неумолимо приближается к Сумам
Статус иноагента, потеря бизнеса, слова об СВО: где сейчас актриса Шмыкова
Аэропорт Ульяновска временно прекратил все полеты
В Москве возобновили движение транспорта у Савеловского вокзала
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 24 февраля: инфографика
Трамп решил за губернатора Калифорнии, что тот выбыл из президентской гонки
Жительница Камчатки получит компенсацию за ошибку врачей
Захарова напомнила о важном документе, который нарушила Украина до СВО
Поразили командный пункт со скрытыми ходами: успехи ВС РФ к утру 24 февраля
Дурова решили проверить на причастность к терроризму в России
Почти 80 дронов атаковали Россию за ночь
Береговая охрана США начала расследование из-за свастики в туалете
Более 100 самолетов не могут вылететь и приземлиться в Сочи
Самый жесткий тренер в мире: тайны личной жизни, скандалы Тутберидзе
Огонь охватил сразу четыре квартиры в одном из домов Петербурга
Дальше
Самое популярное
Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного
Общество

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Натерла картошку, кинула щепотку паприки — и в духовку на пергамент. Лепешки «Пикантные» — румяные, ароматные и без лишней возни
Общество

Натерла картошку, кинула щепотку паприки — и в духовку на пергамент. Лепешки «Пикантные» — румяные, ароматные и без лишней возни

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.