Самый жесткий тренер в мире: тайны личной жизни, скандалы Тутберидзе

Российскому тренеру по фигурному катанию Этери Тутберидзе исполнилось 52 года. Ее воспитанницами являются Юлия Липницкая, Евгения Медведева, Алина Загитова, Анна Щербакова, Александра Трусова, Камила Валиева и другие известные спортсменки. Почему Тутберидзе называют жестким тренером, что известно о личной жизни специалиста — в материале NEWS.ru.

Как началась карьера Тутберидзе в фигурном катании

Тутберидзе родилась 24 февраля 1974 года в Москве в многодетной семье. Она была пятым ребенком. В возрасте четырех с половиной лет Этери начала заниматься фигурным катанием. Первым тренером Тутберидзе стала Евгения Зеликова. Затем со спортсменкой работал муж наставницы Эдуард Плинер. В одиночном катании у Этери дела шли не очень гладко, поскольку она часто получала травмы.

«Последней каплей стала трещина в позвоночнике. Врачи сказали, что полгода не смогу кататься. Но моя мама совершила чудо. Меня кололи кальцием, давали таблетки. За три месяца я умудрилась вырасти на 22 сантиметра, то ли благодаря кальцию, то ли потому что в папу пошла. Папа был высокий — 1 метр 86 сантиметров», — заявила Тутберидзе.

Спортсменка ушла в танцы на льду и занималась в одной группе с Ильей Авербухом и Мариной Анисиной. Она тренировалась у Татьяны Тарасовой, Елены Чайковской, Натальи Линичук, а также у Геннадия Аккермана. Несколько раз Тутберидзе становилась призером этапов Кубка СССР.

Фигуристка завершила карьеру в танцах на льду, потому что столкнулась с финансовыми трудностями. Тутберидзе не могла просить деньги у родителей для оплаты тренировок и начала работать.

Этери Тутберидзе Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Почему Тутберидзе жила в приюте для бездомных в США

Когда Тутберидзе исполнилось 18 лет, ей предложили принять участие в американском ледовом шоу Ice Capades. В США пустили не всю группу россиян — только жителей Москвы, так как у фигуристов из других городов паспорта оказались недействительными. Тутберидзе и еще несколько приехавших в Америку спортсменов не могли выступать и зарабатывать деньги. Им пришлось месяц ждать коллег.

«Чтобы мы не умерли с голоду, нас водили по баптистским церквям обедать. Мы должны были отсидеть службу, после чего прихожанам выносили воду, какие-то маленькие бутербродики… На катке нам выделили лед, правда, не сразу. Тренировались каждый день с пяти до семи утра», — говорила Тутберидзе.

Когда вся группа собралась вместе, оказалось, что с ней расторгли контракт, поскольку фигуристы не выполнили ряд условий. Им пришлось жить в приютах для бездомных молодежной христианской волонтерской организации YMCA.

Находясь в Америке, Тутберидзе стала очевидицей одного из самых крупных терактов. 19 апреля 1995 года в Оклахома-Сити у административного здания Альфреда Марра взорвался заминированный автомобиль. Здание было полностью разрушено. В результате теракта погибли 168 человек, более 680 получили ранения. Тутберидзе жила напротив взорванного здания.

«Стекла, обломки, развороченные плиты, кровь, искалеченные тела. Поначалу не понимали, что произошло. Был дом, сейчас его нет, только пыль, а на перекрестке — груда обломков вместо автомобилей», — вспоминала тренер.

Тутберидзе и ее партнеру Николаю Аптеру предложили контракт в одном из шоу. Как пострадавшим в теракте им выплатили по $1200, на которые они купили подержанный автомобиль и оплатили дорогу в Цинциннати. Тутберидзе и Аптер выступали около четырех лет. Затем фигуристы уехали в Сан-Антонио и начали тренировать американских спортсменов разного возраста.

«Тренировали всех — от детей до стариков, одиночников, парников, танцоров. Приходилось обучать прыжкам, шагам, парным, танцевальным элементам, ставить программы, преподавать хореографию. Когда-то параллельно с занятиями в академии физкультуры в Малаховке я училась на хореографа-балетмейстера у Геннадия Гараевича Малхасянца в Институте современного искусства. Все эти знания пригодились», — вспоминала Тутберидзе.

Юлия Липницкая и Этери Тутберидзе Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Почему Тутберидзе считают жестким тренером

Тутберидзе зарабатывала деньги в США, но часто летала в Россию к родителям. В итоге она решила окончательно вернуться на родину. В одном из телефонных справочников Тутберидзе нашла объявление о поиске специалиста в группу здоровья в цирке на льду, где позднее начала работать.

В 2008 году Этери Георгиевна устроилась на должность старшего тренера в СДЮСШОР № 37 в Москве. Спустя пять лет школа была преобразована в отделение «Хрустальный» Центра спорта и образования «Самбо-70» Москомспорта. Осенью 2023 года на юго-западе Москвы было закончено строительство Центра фигурного катания Этери Тутберидзе, где она сейчас работает. Она широко известна в мире фигурного катания как жесткий и требовательный специалист, чьи методы приносят высокие результаты, но вызывают споры. Ее тренировочный процесс характеризуется экстремальной конкуренцией, дисциплиной и ориентацией на сложнейшие технические элементы. В команде Тутберидзе работают Сергей Дудаков и хореограф Даниил Глейхенгауз.

Многие российские фигуристки добились успехов после того, как начали сотрудничать с Тутберидзе. Ее воспитанницы стали первыми выполнять четверные прыжки. Под руководством тренера добились успеха Юлия Липницкая, Полина Шелепень, Евгения Медведева, Алина Загитова, Камила Валиева, Анна Щербакова, Аделия Петросян, Алена Косторная и многие другие. Последняя называла методику работы тренера конвейером. По словам Косторной, после того как спортсменка добивается результатов в 15–17 лет, она не может справиться с давлением поклонников и изменяющимся телом. На смену ей приходит другая фигуристка.

Тутберидзе редко публично хвалит учеников, за что получила прозвище Снежная Королева. В 2020 году Этери Георгиевну признали лучшим тренером сезона по версии Международного союза конькобежцев (ISU).

Евгения Медведева и Этери Тутберидзе Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Почему дочь тренера Тутберидзе не выступает за Россию

Тренер не любит комментировать информацию о личной жизни. Известно, что в 1995 году Тутберидзе вышла замуж за Аптера. Позднее у наставницы родилась дочь Диана Дэвис. Отвечая на вопрос об отце девочки, Тутберидзе заявила, что «у нас нет папы».

«Так бывает. Мне кажется, женщина рожает ребенка для себя. Если мужчина по какой-то причине отказывается от истории этой… Поэтому я и говорю все время, что у Дианы есть я, а у меня есть Диана», — сказала Тутберидзе в программе «Пусть говорят» в 2021 году.

После начала специальной военной операции на Украине российских спортсменов отстранили от международных соревнований. Дэвис и ее партнер по танцам на льду Глеб Смолкин готовились к новому сезону в США вместе с хореографом Бенуа Решо и двукратным олимпийским чемпионом Евгением Платовым. Тогда в СМИ ходили слухи, что они могут оказаться в американской команде, но фигуристы опровергли эти сведения.

С 2023 года фигуристы стали выступать за Грузию. Смолкин смог претендовать на гражданство республики как муж фигуристки. Федерация фигурного катания на коньках России одобрила переход. Дэвис и ее коллега Лука Берулава были знаменосцами Грузии на церемонии открытия Олимпийских игр 2026 года в Италии.

Диана Дэвис и Глеб Смолкин на Олимпийских играх в Пекине Фото: Ma Ning/XinHua/Global Look Press

Кто выступил против приезда Тутберидзе на Олимпиаду-2026 в Италии

Тутберидзе была аккредитована на соревнования Олимпиады-2026 в качестве тренера Национального олимпийского комитета Грузии. Ее подопечным на Играх был фигурист Ника Эгадзе.

Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька заявил, что не чувствует себя комфортно из-за присутствия наставницы на Олимпиаде. Он связал это с допинговым скандалом вокруг российской фигуристки Камилы Валиевой, который начался в 2022 году.

«Нет доказательств того, что этот конкретный человек участвовал в допинговом процессе, поэтому нет правовой базы для ее исключения. Ее видели здесь. Поскольку вы спрашиваете о моих чувствах, я точно не чувствую себя комфортно из-за ее присутствия на Олимпийских играх», — сказал Банька.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что президенту WADA следует осторожнее высказываться о ведущем мировом специалисте, воспитавшем множество чемпионов.

«Они вообще что, ошалели, что ли? Или одурели? Это кто ему так разрешил высказываться? <…> Нравится, не нравится — спи, моя красавица. Ведущий тренер в мире, им не нравится, что она присутствует. Посмотрите‑ка на них!» — сказала Тарасова.

Тутберидзе также находилась на Играх рядом с фигуристкой из РФ Аделией Петросян. Поскольку она не была аккредитована как тренер сборной России, в Международном олимпийском комитете объяснили, что спортсменка имеет право консультироваться с другими специалистами во время тренировочного процесса. Однако Тутберидзе не могла выводить Петросян на официальные прокаты.

Этери Георгиевна является ведущей шоу «Большие девочки» на телеканале «Пятница». Она помогает участницам с лишним весом пройти через физические и психологические испытания, чтобы сбросить лишние килограммы.

