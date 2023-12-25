Прыжок, из-за которого теряли зрение и слух: как рискуют ученики Тутберидзе Российские фигуристы исполняют крайне опасный четверной выброс сальхов

Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский

Чемпионы России и Европы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский с этого сезона тренируются в группе Этери Тутберидзе. Больше других с ними работает Максим Траньков, в том числе и над элементами ультра-си. Александра и Дмитрий исполняют на тренировках четверной выброс сальхов, из-за которого олимпийская чемпионка Вэньцзин Суй из Китая теряла зрение, а другой подобный элемент привел к потере слуха россиянку Наталью Забияко. Зачем рискуют Бойкова/Козловский — в материале NEWS.ru.

Бойкова/Козловский готовятся к чемпионату России по прыжкам

Одно из нововведений последних лет — чемпионат России по прыжкам, на котором спортсмены могут продемонстрировать новые элементы, в том числе и ультра-си. Александра и Дмитрий хотят показать четверной выброс именно там — об этом сообщил в комментарии «Спорт-Экспрессу» тренер спортсменов олимпийский чемпион Максим Траньков.

«Много мы его не делаем, но он довольно хорошо получается, так что особого риска нет, каких-то криминальных попыток с травмами не бывает. Я не знаю, насколько оценки за него должны быть выше или ниже, но могу сказать, что исполнение вчера на тренировке было очень достойное. Мне кажется, лучше четверного выброса я еще не видел», — сказал Траньков.

Впервые такой прыжок Бойкова/Козловский выполнили на шоу Этери Тутберидзе весной — элемент получился не идеально, но произвел впечатление. «Эта девушка только что выехала четверной выброс!» — прокомментировал произошедшее Дмитрий, показывая на партнершу. В это время фигуристы проходили мимо журналистов в микст-зоне.

В ноябре Максим Траньков опубликовал в соцсетях более удачную попытку исполнения четверного сальхова и показал, что его ученики всерьез настроены на исполнение этого элемента.

Сколько лет фигуристы не показывают четверные выбросы

Сейчас четверные выбросы практически никто не исполняет — на соревнованиях их не показывают с 2018 года. Именно тогда произошла очередная реформа правил фигурного катания — базовая стоимость четверных была понижена. Рисковать невыгодно — можно получить те же баллы, если исполнить чисто тройной выброс с максимальными надбавками, чем сделать четверной, но с меньшим количеством дополнительных баллов.

Парное фигурное катание пошло по другому пути: в России, к примеру, стали массово исполнять «старшие» тройные прыжки: лутцы, флипы, риттбергеры. Каскады 3 + 3 тоже появились — такой делают Алена Косторная и Георгий Куница в произвольной программе. Чемпионка мира Анастасия Мишина на пресс-конференции Гран-при России в 2021 году предполагала подобный вариант развития ситуации.

«Думаю, что в ближайшее время парное катание начнет не с четверных прыжков, а с лутца, флипа, каскадов 3 + 3. Потом, если все будут делать сложнейшие прыжки, появятся параллельные четверные», — сказала она.

Фото: Александр Вильф/РИА Новости Алена Косторная и Георгий Куница

Что случилось с Забияко из-за тройного выброса аксель

Четверные в парном фигурном катании особо травмоопасны. Если в случае с подкруткой есть еще какая-то дополнительная страховка от партнера при ловле, то при неудачном исполнении четверного выброса (или тройного акселя) партнершу вряд ли что-то спасет — подстраховать некому.

Наталья Забияко в паре с Александром Энбертом стала призером чемпионатов мира и Европы, а также Олимпийских игр в командном турнире. Фигуристка родилась в Эстонии, но всех главных успехов добилась в сборной России, куда перешла в 2014-м. Через год дуэт уже выступал на международных Гран-при и обещал усложнять программы элементом повышенной сложности.

«Сейчас мы работаем над выбросом тройной аксель. Просто этап Гран-при — не те соревнования, когда нужно экспериментировать и пробовать новые элементы. Но в будущем мы его обязательно покажем», — говорил Энберт в комментарии пресс-службе Федерации фигурного катания России.

Этот элемент считается невероятно сложным и травмоопасным в парном фигурном катании — его не получилось исполнить на соревнованиях даже у великой немецкой фигуристки Алены Савченко.

Забияко/Энберт усиленно тренировали выброс, но одна из попыток исполнения на тренировке закончилась падением и 10 днями реанимации. Наталья не потеряла сознание, но плохо помнила, что вообще происходило, когда ее выносили со льда. У нее кружилась голова и шла кровь из уха. В реанимации фигуристка ничего не ела, почти все время спала и приходила в себя только на 30 минут в сутки.

Фото: Владимир Песня/РИА Новости Наталья Забияко и Александр Энберт

Хуже всего Забияко переносила не физическую слабость, а вынужденный пропуск тренировок. Наталья чувствовала вину перед тренером и партнером — карьера только пошла в гору, а тут травма.

«На следующее утро, когда ненадолго пришла в себя, подумала: „Сколько тут лежать еще, чините меня быстрее, мне на лед пора“. Эти мысли были постоянно, мотивация тренироваться просто зашкаливала», — рассказывала Забияко в интервью «Матч ТВ».

Последствия падения остаются с ней до сих пор. Вкус крови во рту и головокружение прошли, но слух и обоняние не восстановились до конца. Несмотря на это, после травмы Натальи Забияко и Энберт добились своих лучших результатов — медалей всех главных турниров.

Как пострадала из-за ультра-си олимпийская чемпионка из Китая

Китайские фигуристы Вэньцзин Суй/Цун Хань выиграли все на юниорских соревнованиях, стали первым дуэтом в Азии и вошли в мировой топ. Им нужно было чем-то удивлять, поэтому спортсмены решили исполнять четверной выброс.

На одной из тренировок партнерша упала, сильно ударилась головой и потеряла зрение на один глаз. Несмотря на это, Суй/Хань приняли решение продолжить сезон и выступили на чемпионате четырех континентов, где исполнили тот самый злосчастный четверной выброс сальхов и еще один элемент ультра-си — четверную подкрутку.

«Это было очень тяжелое время; моя жизнь была очень болезненной, и я плакала каждый день. Мой партнер очень помогал и подбадривал меня. Он сказал, что все наладится и я скоро смогу вернуться. Когда я пришла на каток, уже партнер испугался, что мне пришлось преодолевать боль, но я ему говорила, что все в порядке», — делилась воспоминаниями Суй год спустя на пресс-конференции чемпионата четырех континентов, вспоминая о потере зрения и многочисленных операциях, из-за которых ей даже на время пришлось остаться в инвалидном кресле.

К концу карьеры у обоих партнеров набралось огромное количество травм, в том числе и из-за исполнения ультрасложных элементов. Несмотря на это, они сумели стать олимпийскими чемпионами у себя дома в Пекине.

Фото: Li Yibo/XinHua/Global Look Press Вэньцзин Суй и Цун Хань

Почему возможна деградация парного фигурного катания

Сейчас элементы ультра-си практически не исполняются на соревнованиях. Вэньцзин Суй/Цун Хань выиграли Олимпийские игры в том числе за счет исполнения четверной подкрутки. Россияне Юлия Артемьева/Алексей Брюханов сделали тот же элемент в этом сезоне. Но на этом список окончен — у фигуристов нет мотивации рисковать из-за низкого оценивания таких элементов.

Парное катание — и так самый травмоопасный вид фигурного катания: можно вспомнить Елену Бережную или Татьяну Тотьмянину, которые получали серьезные травмы во время исполнения более простых элементов. Бережной при исполнении вращения партнер попал коньком по голове, Тотьмянина упала с поддержки. Американка Эшли Кейн ударилась головой об лед при исполнении тройного сальхова, после чего не смогла встать. Вращение же подвело Джессику Дюбе — ей наложили 80 швов, после того как партнер случайно задел ее лицо коньком.

Фото: Владимир Родионов/РИА Новости Фигуристы Елена Бережная (делает «ласточку») и Антон Сихарулидзе

Почему ценность четверных прыжков в парном катании понизили? Известный тренер Татьяна Москвина объяснила это попыткой улучшить баланс между спортивной и артистической составляющей фигурного катания.

«Это спорт, в нем несколько составляющих мастерства, и техническая сложность элементов одна из них. Так можно дойти до абсурда, говоря, например, что поддержки в парном катании на одной ноге или со сменой позиции также травмоопасны, в связи с чем предложить снижать оценки и за них. Все это может стать ошибкой», — приводит слова Москвиной ТАСС.

Она подчеркнула, что когда-то спортсмены даже не мечтали о тройных прыжках. «Когда-то один тройной прыжок в мужском одиночном катании был недосягаемой для большинства мечтой, а сейчас они делают несколько прыжков в четыре оборота. Травмоопасность зависит только от методики обучения и средств безопасности. На мой взгляд, возможные изменения могут привести к усреднению содержания программ и потере зрелищности», — добавила специалист.

Четверные выбросы могут вернуться в парное катание, но при одном условии: стоимость элементов должна быть повышена, иначе спортсмены не будут рисковать. И когда-нибудь это может привести к технической деградации парного фигурного катания.

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