Загитова открывает школу: чем занимается фигуристка после победы на ОИ-2018

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании (Большой шлем) Алина Загитова приостановила спортивную карьеру в 2019 году. Она сообщила, что планирует посвятить свое время учебе. Сейчас стало известно, что Загитова открывает собственную школу фигурного катания. Что известно об этом проекте и чем олимпийская чемпионка занималась в последние три года — в материале NEWS.ru.

Что известно о школе Загитовой

Школа фигурного катания Загитовой появится в Казани, в центре города на улице Портовой. Строительство начнется весной, осенью 2024-го учебное учреждение откроется для первых учеников.

«Сейчас сформировали полностью техническое задание, сегодня наш проектный институт работает над финализацией проектных решений. Я думаю, что в начале года, в январе-феврале, проект будет уже на руках, финализируем по стоимости, будем принимать решение», — рассказал ТАСС министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

Первые новости об открытии школы Загитовой появились в июне. Тогда олимпийская чемпионка встретилась с Владимиром Леоновым. На установочном совещании были обозначены предварительные планы по реализации проекта.

«Сейчас мы будем юридически и штатно складывать схему по открытию школы фигурного катания имени Алины Загитовой, где она не просто отдаст имя, она будет полностью вести школу. То есть заниматься селекцией, заниматься подбором тренерских кадров, давать мастер-классы, смотреть результаты работы», — сказал Леонов 24 июня.

Сама Загитова намекала, что готова лично тренировать детей в школе. По словам фигуристки, она будет вникать во все процессы.

«Это масштабная работа моей жизни, мне очень интересно. Думаю, что это выльется во что-то глобальное. Огромное спасибо руководству Республики Татарстан за поддержку и возможность реализовать себя в тренерском деле», — отметила в разговоре с «Матч ТВ» Загитова.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как Навка и Тарасова отреагировали на открытие школы Загитовой

Татьяна Тарасова желает Алине успехов и надеется, что у фигуристки все получится. «Прекрасно, что она хочет быть тренером. <...> Мы очень за нее переживаем. Желаю, чтобы получилось все то, чего хотят наши великие спортсмены, чьим мастерством мы всей страной, а то и всем миром, восхищались», — сказала Тарасова «СЭ».

Татьяна Навка тоже поддерживает Загитову и ее идею. Она считает, что оценить результат можно будет только после открытия школы.

«Прекрасная идея, я поддерживаю. Не нам с вами судить, справится она или нет. Откроет и посмотрим, почему бы нет», — сказала Навка Metaratings.ru.

Как отметил Александр Жулин, тренерская деятельность — это довольно сложно. Он опасается, что такая работа не сильно увлечет Загитову.

«Тренерская работа — тяжелая штука. Надо, чтобы ей это понравилось. Она уже пробовала быть и комментатором, и ведущей. Может быть, тренерская работа ее не сильно привлечет, потому что там долгая кропотливая история. Я в любом случае желаю ей только удачи», — сказал Жулин «СЭ».

Как Загитова завоевала все титулы в мировом фигурном катании

Алина Загитова уже четыре года не выступает на соревнованиях. Выиграв Олимпиаду в Пхенчхане в 2018 году, фигуристка продолжила спортивную карьеру — ей не хватало победы на чемпионате мира. На своем первом подобном турнире она стала только пятой, устав после Игр.

Следующий сезон прошел не очень успешно для Загитовой. Соперницы показывали на соревнованиях сложные элементы (так называемые ультра-си — четверные прыжки и тройной аксель), которые ей было труднее делать из-за переходного возраста. Фигуристка стала только пятой на национальном чемпионате, проиграла чемпионат Европы, но все равно поехала на мировое первенство. Там Загитова сумела показать чистые прокаты и завоевать медаль.

После каких соревнований Загитова приостановила карьеру

Алина приостановила карьеру в декабре 2019 года после выступления на турнире серии Гран-при. В финале соревнований спортсменка откаталась не слишком удачно и заняла шестое место.

Загитова объявила о приостановке карьеры в эфире Первого канала, но пообещала дальше тренироваться, учить новые элементы и заходы на прыжки.

«Я никуда не ухожу, но я не участвую в чемпионате России в Красноярске. Соответственно, без отбора я не претендую ни на чемпионат Европы, ни на чемпионат мира, потому что я всегда отбиралась по спортивному принципу. В предстоящем сезоне меня не будет на этих турнирах, но я буду участвовать во многих шоу, я остаюсь на льду, буду так же тренироваться», — тогда заявила она.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что делала Загитова в последние три года

После решения о приостановке карьеры Загитова поступила в Институт государственной службы и управления (РАНХиГС). Алина рассказывала, что ей интересна карьера журналиста. Параллельно фигуристка училась в спортивном вузе.

Два сезона подряд олимпийская чемпионка была соведущей Алексея Ягудина и Анны Щербаковой в «Ледниковом периоде». Помимо этого, фигуристка работала корреспондентом Первого канала — записывала влоги с соревнований и брала интервью у участников.

Продолжает ли Загитова выступать на льду

Сейчас Загитова выступает в ледовых шоу — участвует в многочисленных постановках Татьяны Навки и показывает сольные номера в туре Team Tutberidze.

Кроме выступлений на льду Загитова пела на шоу «Влюбленные в фигурное катание» вместе с Zivert, проводила показательный боксерский поединок с Олегом Саитовым и победила двукратную олимпийскую чемпионку по фехтованию Карину Азнавурян.

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