Касаткина рассказала об ощущениях после каминг-аута Касаткина рассказала об ощущениях после каминг-аута

Фото: Frank Molter/dpa/Global Look Press

Дарья Касаткина

Российская теннсистка Дарья Касаткина прокомментировала ощущения в жизни после каминг-аута. А также она сказала, что реакция на ее заявление была позитивной, даже в России.

Не знаю, как работают фильтры в соцсетях, но я видела только хорошее. Не только с запада, но и от людей из моей страны. Я очень рада. Я увидела, что это было хорошо не только для меня, но и помогло другим людям. Это классно, и я отлично себя чувствую. Я чувствую себя более свободной и счастливой, — приводит слова Касаткиной сайт Женской теннисной ассоциации (WTA).

25-летняя россиянка, занимающая 12-е место в мировом рейтинге, добавила, что сделала правильный шаг. В мире, по мнению, сложилась такая ситуация, что «когда, если не сейчас?»

О нетрадиционной ориентации Касаткиной стало известно 18 июня. Теннисистка призналась, что у нее есть девушка — фигуристка Наталья Забияко. Также она поддержала российскую футболистку Надежду Карпову, которая в июне совершила каминг-аут.

Президент центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев отгреагировал на каминг-аут Кастакиной словосочетанием «больные люди».