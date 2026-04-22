Украинская теннисистка пожала руку сменившей гражданство россиянке

22 апреля 2026 в 16:57

Украинская теннисистка Снигур пожала руку сменившей гражданство Касаткиной

Дарья Снигур Фото: Acero/Keystone Press Agency/Global Look Press
Украинка Дарья Снигур пожала руку представительнице Австралии Дарье Касаткиной, сменившей российское спортивное гражданство в конце марта. Это произошло после матча спортсменок в первом круге турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Мадриде, передает Lenta.ru.

Встреча состоялась в среду, 22 апреля, и продлилась три сета. Украинская спортсменка, как уточняется, одержала победу со счетом 6:3, 3:6, 7:6 и, таким образом, вышла во второй круг соревнований.

Ранее российская теннисистка Наталья Вихлянцева заявила, что у Мирры Андреевой есть потенциал, сравнимый с лидерами мужского рейтинга испанцем Карлосом Алькарасом и итальянцем Янником Синнером. Она выразила мнение, что на данном этапе спортсменке не хватает свежих решений.

До этого победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский заявил, что на данный момент Андреевой не хватает жесткости и упертости. По его словам, этот непростой момент надо просто перебороть. 23 марта 18-летняя Андреева уступила Виктории Мбоко из Канады в 1/8 финала турнира категории 1000 Miami Open со счетом 6:7, 6:4, 0:6.

