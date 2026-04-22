Украинская теннисистка пожала руку сменившей гражданство россиянке

Украинка Дарья Снигур пожала руку представительнице Австралии Дарье Касаткиной, сменившей российское спортивное гражданство в конце марта. Это произошло после матча спортсменок в первом круге турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Мадриде, передает Lenta.ru.

Встреча состоялась в среду, 22 апреля, и продлилась три сета. Украинская спортсменка, как уточняется, одержала победу со счетом 6:3, 3:6, 7:6 и, таким образом, вышла во второй круг соревнований.

