Сбежавшая фигуристка Горбачева жила дома у тренера. Это вообще нормально? Чемпионка России нашлась во вторник вечером

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Алина Горбачева

Фигуристка Алина Горбачева пропала в Москве в понедельник, 28 августа. К ее поискам подключились правоохранительные органы и волонтеры из отряда «ЛизаАлерт». 16-летняя фигуристка нашлась вечером во вторник. С Горбачевой все в порядке, спортсменка заявила на допросе в Следственном комитете России (СК РФ), что устроила побег, так как «устала от всего». Как писали СМИ, Алина жила в доме тренера Софьи Федченко с девяти лет. Часто ли такое встречается в фигурном катании и что говорят о поступке Горбачевой психологи — в материале NEWS.ru.

Что сказала Горбачева о побеге

Чемпионка России по фигурному катанию среди юниоров Алина Горбачева попросила прощения за свое исчезновение. В социальной сети девушка опубликовала пост с извинениями.

«Сейчас все в порядке, я дома с любимым тренером и мамой. Не волнуйтесь, мой поступок никак не связан с фигурным катанием и тренером Софьей Анатольевной Федченко, я буду тренироваться в своей команде и радовать вас новыми выступлениями. У нас все хорошо», — написала фигуристка.

Как стало известно в среду, Горбачева ночевала на лестнице в подъезде жилого дома. Она рассказала об этом во время допроса в СК РФ. Днем она пошла гулять по магазинам в одном из торговых центров на Волоколамском шоссе. Вечером фигуристка отправилась в кинотеатр, где ее и нашли.

Что в ФФККР думают о жизни фигуристов с тренерами

В пресс-службе Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) рассказали NEWS.ru, что сначала надо разобраться, почему Горбачева ушла из дома. По словам представителей организации, после произошедшего фигуристке нужен покой.

«Призываем не раздувать эту тему, потому что фигуристы очень болезненно реагируют на то, что про них пишут. Мы помним скандалы в прессе из-за того, что одной из фигуристок не понравился взгляд Этери Тутберидзе и журналисты это засняли», — заявили в пресс-службе.

Практика, когда фигуристы живут с тренерами и находятся на их содержании, действительно существует, добавили в ФФККР. По словам представителей организации, это связано с финансовыми и логистическими причинами.

«Здесь все индивидуально. Такое бывает, когда родители ребенка живут в отдаленных регионах, как в случае с Алиной Горбачевой. И родители зачастую умоляют тренеров взять их детей, потому что сами не могут финансово себе позволить возить их на тренировки и оплачивать занятия. И не каждый тренер согласится», — сказали в пресс-службе.

Как Тарасова отреагировала на побег Горбачевой

В ФФККР напомнили о другом случае, когда фигурист жил с тренером. Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова переехала к Алексею Ягудину в преддверии Олимпийских игр 2002 года в Солт-Лейк-Сити. Как позже рассказывал спортсмен, тогда у него были проблемы с психикой.

«У меня съехала крыша, я понял, что нужно что-то менять. Пригласил Татьяну Анатольевну переехать ко мне домой, она согласилась. Где-то полтора месяца питался кашами и изнурял себя тренировками», — рассказывал Ягудин на YouTube-канале «вМесте».

Тарасова отказалась отвечать на вопрос корреспондента NEWS.ru о своем сожительстве с Ягудиным. В разговоре с другими СМИ она прокомментировала поступок Алины Горбачевой.

«В 16 лет человек уже является взрослым. Если она в этом возрасте не понимает, что делает, то что это тогда за человек? О какой скидке на возраст может идти речь? Ее поступок я оцениваю как ужасное предательство по отношению ко всем», — заявила Тарасова.

По мнению тренера, Алине нужно было просто позвонить матери, чтобы та знала, что дочь жива.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Татьяна Тарасова, Алексей Ягудин

Разрешает ли закон жить несовершеннолетним с тренерами

Алексей Железнов, хореограф группы Этери Тутберидзе, подтвердил в разговоре с корреспондентом NEWS.ru, что действительно фигуристам иногда приходится жить с тренерами.

«Бывали разные ситуации, при которых спортсмены жили у своих тренеров, например когда ссорились с родителями», — сказал Железнов.

Он предпочел не отвечать на вопрос о том, существует ли такая практика в группе Этери Тутберидзе в настоящее время.

Как рассказал NEWS.ru практикующий юрист Антон Патракеев, в 16 лет подросток считается частично дееспособным. По его словам, нет ничего противозаконного в том, что Алина Горбачева жила у своего тренера Софьи Федченко. Никакого разрешения от родителей в таком случае не требовалось.

«Ребенок становится частично дееспособным в 14, полностью дееспособным — в 18, если не заключит брак раньше этого возраста. До 14 лет он не является дееспособным, но никакого опекунства или других договоров в случае Горбачевой заключать не нужно, так как ее родители живы. Только в случае пересечения границы нужно письменное и нотариально заверенное согласие родителей», — сказал юрист.

Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press Алина Горбачева

Как психолог объяснила поступок Горбачевой

Фигуристка Алина Горбачева могла сбежать из дома после конфликта с тренером ради привлечения к себе внимания, считает детский психолог Дарья Дугенцова. В беседе с NEWS.ru она отметила, что такое происходит достаточно часто.

«Это случается в тех семьях, где не хватает поддержки со стороны взрослых. Беспричинно из дома не сбегают, поэтому полагаю, что произошел конфликт с тренером», — сказала психолог.

По словам Дугенцовой, Горбачева понимала, что ее рано или поздно найдут, поэтому она не собиралась насовсем убегать из дома.

Детский психолог Жанна Сугак в разговоре с NEWS.ru также прокомментировала действия фигуристки. С точки зрения специалиста, дети-спортсмены — это орудие в руках бизнеса, а побег 16-летней фигуристки — это протест.

«Алина Горбачева, как и любой другой спортсмен в ее возрасте, — не обычный ребенок. Они не живут, как дети, они — орудие в руках бизнеса. Там нет никакой эмпатии в отношениях, нет привязки. И на психику Горбачевой тоже повлияла эта ситуация бесконечного спорта», — сказала Сугак.

По словам психолога, поступок Горбачевой — это протест, когда подросток делает по-своему — это хорошо. Сугак добавила, на что нужно обратить внимание родителей детей-спортсменов.

«Нужно отдавать себе отчет, что это очень особенный, узкоспециальный выбор и ребенок будет жить специфической жизнью. Намного легче, когда сами родители — спортсмены и они знают, что это такое, могут объяснить ребенку прелести этой жизни. А есть родители, для которых детский спорт — это личные амбиции, и это самое страшное. Тогда и случаются подобные побеги», — считает Сугак.

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