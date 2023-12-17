«Костомарову подвластно всё»: большое интервью с Ильей Авербухом Авербух рассказал об исключительной силе духа вернувшегося на лед Костомарова

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Илья Авербух

18 декабря Илья Авербух отмечает юбилей — ему исполняется 50 лет. Больше 20 лет он работает хореографом-постановщиком в России и за рубежом. Его работы не ограничиваются ледовыми шоу — серебряный призер Олимпийских игр создает соревновательные программы для лучших фигуристов страны, организует церемонии на крупных мероприятиях и реализует собственные проекты. В эксклюзивном интервью NEWS.ru Илья Авербух рассказал о работе с Елизаветой Туктамышевой, силе духа Романа Костомарова и отстранении российских фигуристов.

«Костомарову подвластно все»

— Волнуетесь перед юбилейным гала-концертом «Вместе и навсегда» 17 декабря?

— Я с волнением жду этого дня, практически потерял сон, хотя есть уже колоссальный опыт организации подобных мероприятий. Очень хочется найти баланс и не потерять душевность, которая должна возникать во время подведения итогов и празднования, но и чтобы все это не превратилось во внутренний праздник себя любимого.

В первую очередь это должно быть интересно зрителям, чтобы они видели любимых фигуристов, всю историю. Нужно найти темпоритм, связать все это вместе, придумать логику шоу, чтобы не просто каждый выходил друг за другом, свести графики всех артистов. Плюс хочется, чтобы был полный зал, это важно для меня, как и для любого артиста.

— Вы сами выйдете на лед?

— Не буду кокетничать: выйду. Не знаю, насколько я смогу что-то фигурное сделать, но я точно буду одним из ведущих вечера. Не хочу занимать место в кресле, чтобы все выходили и меня поздравляли.

Зрители точно меня увидят. Не стану обещать, что смогу что-то изобразить на льду (улыбается), но это не самое главное. Моя сильная сторона — режиссура.

— Вы не рассказывали, в каком качестве примет участие в шоу Роман Костомаров. Но он сам упоминал, что готовится выйти на лед в коньках.

— Я просто не хочу на этом спекулировать. Рома подтвердил, что он будет. Для меня важно, чтобы он был, чтобы вышел к зрителям. А в каком качестве — это ему решать.

— Вас сильно удивило, что Роман за такой короткий срок сумел выйти на лед?

— Врач, который его лечил, говорил, что сердце у девяти из десяти человек не выдержало бы такого давления от того количества лекарств, которое ему давали. Но Рома один из тех немногих, которые смогли, которые имеют нужную силу духа. Такому человеку подвластно все. Это очень важный пример для всех.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Роман Костомаров

«Спортсмены не должны замыкаться»

— В ваших шоу обычно участвует много действующих спортсменов. Как удается с ними договориться?

— Низкий поклон им за это. Наверное, все дело в уважении, которое мне удалось у них завоевать за все время. Накануне чемпионата России будут выступать и Дима Алиев, и Марк Кондратюк, и Саша Степанова с Ваней Букиным, и еще ряд фигуристов. Они согласились прийти и выступить, мне важно их доверие. Ребята понимают, что я ставлю здесь шоу не потому, что у меня такая прихоть и мне все равно на чемпионат России. Просто совпадают даты. Они приходят поддержать.

Мне нравится, что на шоу будут разные поколения спортсменов. И те, кто только что завершил или взял паузу, — например, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Михаил Коляда, Женя Медведева, Аня Щербакова, и действующие члены сборной, и юниоры, герои проекта «Ледниковый период».

— Сейчас многие фигуристы пытаются совмещать спортивную карьеру и публичную жизнь. Это правильно?

— Спортсмены должны развиваться, не надо замыкаться. Особенно это важно сейчас, когда нас несправедливо отстранили от мирового спорта. Для молодых поколений важно видеть своих кумиров в различных ипостасях. Главное, чтобы все потом находили себя после спорта, это непростая задача.

— Вы привлекаете к своим шоу еще и непрофессиональных фигуристов — в спектакле «Корова на льду» будет принимать участие телеведущая, актриса Алла Михеева. Это первый подобный случай?

— Такое уже было — у нас катался Миша Галустян в роли Карлсона. Это второй такой опыт. Я бы сказал, что «Корова на льду» — спектакль с иммерсионным налетом. Алла, на мой взгляд, один из лучших репортажных интервьюеров, но она будет и кататься.

Мне всегда хочется подключить зрителей в общую новогоднюю атмосферу. Думаю, дети будут счастливы, если она что-то у них несколько раз спросит. Здесь нужно создать настроение, ощущение, что на льду происходит добро, сделать яркую меняющуюся картинку. Не считаю, что надо ставить в новогодних представлениях ультразадачу для каких-то своих творческих реализаций. Тут задача в том, чтобы дети улыбались, родители не скучали и получали эстетическое удовольствие от красоты картинки.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Илья Авербух

«Стремимся конкурировать с ведущими российскими школами»

— В череде своих проектов вы успели открыть первый фестиваль WinterFest в саду «Эрмитаж». Расскажите, что это?

— На мой взгляд, сад «Эрмитаж» — знаковое и любимое место для всех москвичей с самого детства. Вместе с тем каток в этом парке каждую зиму находится в тени больших раскрученных гигантов, как, например, ВДНХ и парк Горького. Мне захотелось исправить это упущение, и я не только придумал этот фестиваль, но и нашел коммерческое финансирование для него и, более того, для парка в целом, чтобы в следующем году можно было развивать и улучшать парковую инфраструктуру.

Всю зиму до конца февраля в парке будет музыкальная программа, спектакли, мы установили бесплатный зеркальный лабиринт, впервые в России сделали мягкие борта, чтобы даже начинающие фигуристы могли не бояться столкновений с бортиками.

Кроме того, важной частью фестиваля станет проект «Народный Ледниковый» — такой общественный аналог «Ледникового периода». Каждый, кто любит кататься, может заполнить заявку на сайте фестиваля и, пройдя отбор, принять участие в конкурсе народных фигуристов. Отсматривать и тренировать участников будут профессиональные спортсмены, а ставить номера победителям буду я со своей командой. Кроме того, мы запускаем этот фестиваль и в других городах: в январе и феврале WinterFest приедет в Казань, Екатеринбург и Пермь.

— Вы еще успеваете заниматься тренерской деятельностью. Как сейчас обстоят с этим дела?

— Пошел второй год нашей работы. Старшим тренером является Елена Масленникова, она мне помогает и в организации юбилея. Для начала было важно показать, что мы здесь надолго, а не на пару месяцев. В этом сезоне Александра Шинкаренко/Владислав Михайлов на юниорском этапе Гран-при попали на пьедестал почета, Софья Шевченко/Андрей Ежлов ярко показали себя и отобрались на чемпионат России. Для становления группы это неплохие результаты.

Конечно, всем хочется все и сразу, но так не бывает, тем более в танцах на льду. Нам надо найти свое лицо, свой почерк, самим наработать алгоритмы четких тренерских замечаний, которые быстрее приводят ученика к победе. Энергия в группе хорошая.

Если говорить про меня, то я успеваю только на утренние тренировки, потом еду работать дальше. Не могу сказать, что полноценно вхожу в тренерскую карьеру, но уже и не такая ситуация, когда только пару раз в год появляешься на катке. Три-четыре раза в неделю я успеваю работать с ребятами, в остальное время они находятся под постоянным контролем Елены Масленниковой и других тренеров и хореографов.

У нас много детей. Думаю, мы наберем ход и через несколько лет будем стремиться конкурировать с ведущими российскими школами.

— На чемпионате России будете присутствовать?

— В Челябинск, к сожалению, не смогу поехать, у нас премьера спектакля. Поедет Елена Масленникова. А дуэт Шевченко/Ежлов перед этим тоже выступит на шоу 17 декабря. Открою небольшой секрет — они откатают фрагмент нашей с Ириной Лобачевой олимпийской программы.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Илья Авербух

«Видел у Глейхенгауза постановочный талант»

— Помимо шоу и тренерской деятельности вы успеваете еще делать постановки для действующих фигуристов. Лиза Туктамышева выступила с программой «Небо я» на контрольных прокатах. Получается, это было ваше совместное творчество с Артемом Федорченко?

— Я стараюсь растить ребят в этом плане, если у них есть творческое зерно. Когда-то в моем коллективе работал Даня Глейхенгауз, я видел в нем постановочный талант, отдавал ему для работы массовые номера. Когда Этери Георгиевна Тутберидзе спросила, есть ли вокруг меня талантливые ребята с точки зрения хореографии, я ей рассказал про Даню. Так появился их тандем.

Артем Федорченко несколько лет назад присоединился ко мне. Мы с ним начали заниматься хореографией, у него появился свой почерк. С точки зрения режиссерской хореографии он всегда спрашивает у меня советы. Здесь был такой совместный опыт — Артем хорошо владеет коньком и выстраивал разные коньковые вещи, я помогал с ритмом, с режиссурой, с акцентами. У нас получился неплохой тандем. Думаю, мы продолжим. Артем и сам много ставит отдельно. Мне очень нравится как наставнику передавать опыт ребятам.

— Лиза сказала, что вы предложили использовать песню «Небо я».

— Со мной работают звукорежиссеры, я им говорю, какую примерно песню я вижу в той или иной постановке, а они мне присылают 15–20 вариантов. Я отслушиваю их. Где-то в этой песне я и увидел Лизу. Она ее не сразу расслышала. Но так было и с турниром «Русский вызов»: мы долго искали музыкальную композицию. У Лизы получилось показать номер ярко. Она получила спецприз. Было приятно, что я делал пять программ и Алексей Ягудин победил, а остальные получили спецпризы.

— К вам уже обращались с просьбами поставить программы для турнира по шоу-программам в следующем году?

— Пока только Алексей Ягудин просил.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Илья Авербух

«Цена олимпийской медали и в любви болельщиков»

— Недавно Международный олимпийский комитет объявил о допуске россиян до Олимпиады. Дает ли это решение хотя бы частично надежду, что все в итоге разрешится для россиян?

— Уверен, что ситуация разрешится. Я пока не погружался в детали, но надежду это дает. Правда, те условия, которые выставлялись раньше, мне кажутся неприемлемыми. Понятно, что каждый спортсмен фокусируется на своем результате. Но если говорить про Олимпийские игры, то цена медали в том числе и в той любви от болельщиков, от страны, которую ты получаешь.

Когда перед тобой ставят вопрос таких кардинальных решений, мне кажется, что это все не совсем честно. Это заставляет спортсмена, который просто готовился выступать, зачем-то высказывать еще и свою позицию. Это несовместимые вещи. Таких вещей быть не должно — в спорте есть только такая позиция: кто быстрее бежит, кто быстрее забивает шайбу, кто лучше прыгает четверные прыжки, тот и побеждает.

— Всегда говорят, что спорт вне политики, но так не получается.

— Это сложная история. Как спортсмен я понимаю, что такие соревнования тяжело пропускать. Думаю, что сейчас честнее всем объединиться, чтобы потом нас полноценно допустили, чем потихоньку как-то просачиваться на турниры.

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