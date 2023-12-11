«Ледниковый период» может вернуться в эфир: будут ли Авербух и Тарасова Илья Авербух допустил возвращение «Ледникового периода» на Первый канал

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Илья Авербух

Заслуженный мастер спорта России Илья Авербух допустил возвращение «Ледникового периода» на Первый канал. Почему шоу перестало выходить в эфир, вернется ли в жюри Татьяна Тарасова?

Что сказал Авербух о «Ледниковом периоде»

Фигурист допустил возможность возвращения в эфир еженедельного спортивно-развлекательного шоу «Ледниковый период». Он напомнил, что проект очень долго выходил на Первом канале, однако в этом году его не было в сетке вещания.

«Думаю, возвращение вполне возможно, если так захочет Первый канал. Я всегда говорю, что это проект именно Первого канала и только он решает, когда взять паузу, а когда возвращаться», — сказал Авербух в разговоре с «КП-Спорт».

Фигурист не уточнил, может ли вернуться в качестве члена жюри мастер спорта СССР международного класса, заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова, однако выразил благодарность руководству Первого канала. По словам Авербуха, именно шоу помогло ему после завершения спортивной карьеры найти себя.

«Мое становление после спорта произошло благодаря „Ледниковому периоду“, и это навсегда», — признался Авербух.

Почему «Ледниковый период» перестал выходить

Первый выпуск ледового шоу вышел 1 сентября 2007 года. В нем принимали участие пары, соревнующиеся в фигурном катании. Как правило, один из выступающих был профессиональным спортсменом, другой — звездой эстрады, кино или театра.

Участников делили на две команды, которых тренировали Александр Жулин и Илья Авербух. Они не только сопровождали участников технически, но и становились авторами танцевального номера. С 2015 года тренером и продюсером шоу является Авербух. В постановке танцев и работе с участниками также заняты фигуристы Максим Ставиский, Албена Денкова и хореограф, тренер по фигурному катанию, сценарист Елена Масленникова.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Илья Авербух

Членами жюри становились как именитые спортсмены и тренеры, так и знаменитости, не имеющие отношения к спорту. Они выставляли оценки за технику и артистизм — максимальный балл был 6.0.

В августе Авербух говорил, что «Ледниковый период» не будет выходить на экраны осенью 2023 года.

«Да, не будет пока проект выпускаться. В этом сезоне точно», — приводит слова серебряного призера Олимпийских игр Teleprogramma.pro.

О причинах закрытия шоу не сообщалось.

Кто участвовал в последнем сезоне «Ледникового периода»

Финальный выпуск «Ледникового периода» был снят еще в 2022 году, однако его долгое время не выпускали в эфир. Изначально программа должна была выйти 14 января, однако этого не произошло из-за смерти Инны Чуриковой.

В промежуточной таблице перед финалом лидировали фигуристка Оксана Домнина и актер Марат Башаров, следом шли актриса Елизавета Арзамасова и танцор на льду Никита Кацалапов, а после них — двукратная чемпионка Европы Евгения Медведева с актером Фёдором Федотовым.

В итоге финальный выпуск все же вышел в эфир. Арзамасова и Кацалапов заняли первое место. Медведева и Федотов поднялись на вторую ступень пьедестала, а бронзу разделили Виктория Синицина с Иваном Скобревым и Домнина с Башаровым. Приз зрительских симпатий получили Валерия Ланская и Роман Костомаров.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Илья Авербух, актриса Валерия Ланская и фигурист Роман Костомаров во время съемки проекта «Ледниковый период — 2022»

Итоги шоу не понравились зрителям. Некоторые посчитали судейство нечестным и неправильным.

«Весь проект старалась быть объективной к Лизе [Арзамасовой], она неплохая актриса. Но, пересмотрев финал, конечно, победа этой пары заслуга только Никиты [Кацапалова]. Лиза не тянет ни на какое призовое место», — отмечали в комментариях.

«Спасибо огромное за финал! Очень приятно было увидеть всех снова! Распределение по местам знала давно, поэтому разочарование давно прошло, а сегодня просто наслаждалась номерами участников!» — писала одна из пользовательниц.

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