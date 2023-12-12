Тарасова – об Авербухе: «Люблю помешанных людей» Татьяна Тарасова рассказала об уникальности Ильи Авербуха

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Татьяна Тарасова

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова на творческой встрече Ильей Авербухом, приуроченной к его 50-летнему юбилею, высказалась о работе серебряного призера Олимпийских игр в роли постановщика. Она выразила восхищение его преданностью делу.

Зачем представлять фигурное катание без Авербуха? Чтобы все спортсмены, которые катаются, остались без работы в наше нелегкое время? Хочу сказать, что Илья делает большое дело. Он ставит — это прекрасное состояние, я его понимаю. У меня был театр, который просуществовал 14 лет. Авербух ставит без конца, он счастлив от этого, он берется дальше и дальше, — передает слова Тарасовой корреспондент NEWS.ru.

Она призналась, что видела все постановки Авербуха, назвала его большим художником и отметила его развитие. Тарасова считает, что Авебрух продлил жизни десяткам лучших спортсменов.

Непросто дать им такую работу, на которой они были бы счастливы и ждали бы больших постановок. Они борются за каждую роль. Илья делает большое дело — каждый спортсмен, который хорошо катается, спокоен по завершении карьеры. Они знают, что если будут интересными, то их возьмут в это шоу. Всегда не без сюрпризов — Авербух помешан на этом. Я люблю помешанных людей — без таких не получится ничего, — добавила Тарасова.

11 декабря олимпийский чемпион Роман Костомаров впервые встал на коньки после ампутации и протезирования. Также фигурист анонсировал документальный фильм о себе, который должен выйти 8 марта.

Костомаров впервые вышел на лед в кроссовках после выступления его жены Оксаны Домниной в рамках шоу Ильи Авербуха «Письма любви» в августе этого года.