Костомаров впервые после ампутации прокатился на льду на коньках

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Олимпийский чемпион Роман Костомаров впервые встал на коньки после ампутации и протезирования. Ролик с тренировки он опубликовал в своем Telegram-канале. Также фигурист анонсировал документальный фильм о себе, который должен выйти 8 марта.

Мои первые шаги на льду в детстве видели только родители. Можно сказать, что я заново учусь и теперь первые шаги увидит вся страна, — написал Костомаров.

Фигурист отметил, что за ним следует съемочная бригада и документирует его восстановительный процесс. По словам Костомарова, о его истории выйдет большое кино, при этом название он пока оставил в секрете.

Костомаров впервые вышел на лед в кроссовках после выступления его жены Оксаны Домниной в рамках шоу Ильи Авербуха «Письма любви» в августе этого года. Уже в ноябре он сообщил на форуме «Грани личного бренда», что планирует встать на коньки, однако предположил, что не сможет вернуться на уровень фигуриста. Как добавил Костомаров, ему трудно тренироваться на льду: он его не чувствует так, как раньше, но надеется, что с каждой тренировкой будет лучше.

До этого Костомаров опубликовал видеозапись своей игры в теннис. Ракетку спортсмен привязал к протезу руки бинтом. Без фиксации она постоянно выпадала. Видео снимала дочь спортсмена, которая подбадривала отца в процессе игры.