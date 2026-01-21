Атака США на Венесуэлу
21 января 2026 в 12:44

Раскрыты имена российских конькобежек, приглашенных на Олимпиаду

Российских конькобежек Коржову и Семенову пригласили на Олимпиаду

Ксения Коржова Ксения Коржова Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Российские конькобежки Ксения Коржова и Анастасия Семенова получили приглашение на Олимпийские игры от Международного олимпийского комитета (МОК), сообщает пресс-служба организации. Коржова квалифицировалась на дистанции 3000 метров, а Семенова — в масс-старте.

Также пригласительное письмо от МОК было направлено спортсменке из Белоруссии Марине Зуевой, говорится в материале. Таким образом, все три конькобежки включены в список участников предстоящих Игр.

Ранее Международная федерация лыжного спорта (FIS) продолжила включать российских атлетов в списки допущенных к турнирам в нейтральном статусе. В свежем решении организации упомянуты лыжник Никита Денисов, а также горнолыжницы Виталина Гирина и Танзила Исраилова.

Кроме того, министр спорта России Михаил Дегтярев сообщил, что юниорские команды РФ по керлингу смогут участвовать в международных турнирах под национальными флагами и символами. Это решение было утверждено советом Всемирной федерации керлинга (WCF) по рекомендации Международного олимпийского комитета.

