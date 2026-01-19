Атака США на Венесуэлу
19 января 2026 в 19:06

Стало известно, кому из российских спортсменов вернули флаг и гимн

Дегтярев: керлингисты-юниоры из РФ допущены до соревнований с флагом и гимном

Михаил Дегтярев Михаил Дегтярев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Юниорские сборные России по керлингу получили право выступать на международных соревнованиях с национальной символикой, сообщил министр спорта РФ Михаил Дегтярев. Это решение было принято советом Всемирной федерации керлинга (WCF) на основании рекомендаций Международного олимпийского комитета.

Юниорские команды из России и Белоруссии смогут выступать под национальными флагами, в национальной экипировке, с исполнением гимна и указанием своей страны, — написал Дегтярев.

Впервые новые правила вступят в силу уже в мае 2026 года в рамках чемпионата мира среди смешанных пар в канадском Эдмонтоне. Таким образом, WCF стала четвертой международной спортивной организацией, последовавшей рекомендациям МОК. Прежде аналогичные шаги предприняли федерации конного спорта, фехтования и волейбола.

Ранее сообщалось, что российские спортсмены Самир Мастиев, Александра Кустова и Софья Афанасьева получили нейтральный статус для участия в соревнованиях Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). Кроме них, нейтральный статус предоставлен восьми представителям вспомогательного персонала.

