Женская сборная Швеции по керлингу на XXV зимних Олимпийских играх в Милане

Шведские керлингистки забрали олимпийское золото Женская сборная Швеции по керлингу обошла швейцарок и забрала золото на ОИ-2026

В финале Олимпийских игр женская сборная Швеции по керлингу под руководством скипа Анны Хассельборг одержала победу над командой Швейцарии. Команда выиграла со счетом 6:5.

В составе сборной Швеции на соревнованиях выступили Сара Макманус, Агнес Кнохенхауэр, София Шарбак, а также Юханна Хельдин, которая была заявлена как запасная. За швейцарскую команду играли Сильвана Тиринцони, Алина Пец, Карол Ховальд, Селина Витшонке и Стефани Берсе, которая находилась в резерве.

Женская сборная Швеции в четвертый раз стала олимпийским чемпионом по керлингу. Команда Швейцарии заняла второе место на Олимпийских играх в третий раз.

