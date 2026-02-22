Зимняя Олимпиада — 2026
Шведские керлингистки забрали олимпийское золото

Женская сборная Швеции по керлингу обошла швейцарок и забрала золото на ОИ-2026

Женская сборная Швеции по керлингу на XXV зимних Олимпийских играх в Милане Женская сборная Швеции по керлингу на XXV зимних Олимпийских играх в Милане Фото: Jon Olav Nesvold/Keystone Press Agency/Global Look Press
В финале Олимпийских игр женская сборная Швеции по керлингу под руководством скипа Анны Хассельборг одержала победу над командой Швейцарии. Команда выиграла со счетом 6:5.

В составе сборной Швеции на соревнованиях выступили Сара Макманус, Агнес Кнохенхауэр, София Шарбак, а также Юханна Хельдин, которая была заявлена как запасная. За швейцарскую команду играли Сильвана Тиринцони, Алина Пец, Карол Ховальд, Селина Витшонке и Стефани Берсе, которая находилась в резерве.

Женская сборная Швеции в четвертый раз стала олимпийским чемпионом по керлингу. Команда Швейцарии заняла второе место на Олимпийских играх в третий раз.

Ранее сообщалось, что на Олимпийских играх в Италии в женском одиночном катании золотую медаль завоевала американская фигуристка Алиса Лью. Она набрала 226,79 балла по сумме программ. Представительница Японии Каори Сакамото с результатом 224,90 балла оказалась на втором месте. Российская фигуристка Аделия Петросян заняла шестое место, набрав 214,53 балла.

