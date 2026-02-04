Зимняя Олимпиада — 2026
Первые соревнования Олимпиады-2026 стартовали в Италии

Олимпиада-2026 в Италии началась с соревнований между керлингистами

Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS/Ryu Seung-Il
В Италии дан официальный старт зимним Олимпийским играм 2026 года, передает ТАСС. Первые соревнования начались до церемонии открытия в Кортина-д'Ампеццо с турнира по керлингу в дисциплине смешанных пар. Официальная церемония состоится 6 февраля.

На льду встречаются сборные Швеции и Южной Кореи, Великобритании и Норвегии, Канады и Чехии, а также Эстонии и Швейцарии. Российские керлингисты в этих соревнованиях участия не принимают. Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортина-д'Ампеццо, а завершатся они 22 февраля.

Ранее стало известно, что все спортсмены из России, допущенные к участию в Олимпийских играх 2026 года в нейтральном статусе, прошли допинг-пробы перед стартом турнира. Как заявил глава Международного агентства допинг-тестирования Жак Антенен, проверки провели в полном соответствии с действующими международными рекомендациями.

Позже российский сенатор Наталья Никонорова отметила, что запрет приносить на олимпийские объекты национальные флаги стран, спортсмены которых будут выступать в нейтральном статусе, подрывает доверие ко всему олимпийскому движению. По ее словам, спорт, в котором нет универсальных правил для каждого участника, перестает объединять людей.

