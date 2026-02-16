Зимняя Олимпиада — 2026
Масленичный драйв: лучшие зимние забавы на льду и снежных склонах

Коньки и сани: зимние активные игры в Масленичную неделю Коньки и сани: зимние активные игры в Масленичную неделю Фото: Shutterstock/FOTODOM
Февральские дни дарят последнюю возможность насладиться искристым снегом и крепким льдом перед приходом весеннего тепла. В этой статье мы расскажем, как весело проводить зиму и развлечь детей или активно отдохнуть самим в последние февральские деньки. Подвижные игры на свежем воздухе помогут не только согреться, но и создать праздничное настроение в ожидании весны.

Зимние активные игры в Масленичную неделю часто строятся вокруг традиционных русских забав, адаптированных под современный инвентарь. Главными спутниками праздничных гуляний неизменно остаются санки и коньки, которые превращают обычную прогулку в захватывающее приключение.

Три идеи для катания на санках

Для тех, кто предпочитает снежные склоны, санки открывают простор для фантазии.

  • Снежный поезд: соберите компанию и свяжите несколько санок в одну длинную цепочку. Задача «машиниста» впереди — аккуратно маневрировать, а «пассажиров» — удержаться на поворотах, не разрушив состав.

  • Взятие снежного городка на полозьях: установите внизу склона мягкие мишени или кегли. Спускаясь на скорости, игроки должны сбить как можно больше предметов снежками или просто задеть их рукой.

  • Гонки каюров: один человек садится в санки, а другой исполняет роль тягловой силы. На ровной площадке устраиваются забеги на время, где важно не только быстро бежать, но и технично входить в повороты, не теряя седока.

Масленичный драйв: лучшие зимние забавы на льду и снежных склонах Масленичный драйв: лучшие зимние забавы на льду и снежных склонах Фото: Shutterstock/FOTODOM

Три варианта игр на коньках

Ледовая площадка — идеальное место, где зимние активные игры в Масленичную неделю становятся особенно зрелищными.

  • Ледяные хвостики: каждому участнику за пояс заправляется лента или шарф. Задача игроков — собрать как можно больше чужих «хвостиков», при этом сохранив свой. Игра отлично развивает координацию и маневренность.

  • Зеркальный танец: игроки разбиваются на пары. Ведущий выполняет несложные движения или фигуры на льду, а партнер должен максимально точно их повторить. Это упражнение превращается в забавное шоу, если добавить элементы народных танцев.

  • Светофор на льду: классическая игра, адаптированная для катка. Ведущий называет цвета: на «зеленый» все активно скользят, на «желтый» — замедляются, а на «красный» — должны замереть в причудливой позе.

Завершение зимы — это время тепла в кругу близких и шумных забав на улице. Простые развлечения помогут оставить о феврале только добрые и яркие воспоминания. Попробуйте воплотить эти идеи в жизнь, ведь активный отдых заряжает энергией на всю будущую весну.

Ранее мы рассказывали, как сделать костюм на Масленицу.

