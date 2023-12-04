«Ужасно больно»: что Костомаров говорит о здоровье и когда выйдет на лед Костомаров: чтобы залезать в ботинок с протезом, нужно было сделать много вещей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Роман Костомаров

Фигурист Роман Костомаров, попавший в больницу с пневмонией в начале 2023 года и переживший ампутацию конечностей, сейчас проходит длительную реабилитацию. Он получил протезы голеней и кисти руки, начал вновь заниматься спортом. В прошедшие выходные олимпийский чемпион в танцах на льду выступил на мероприятии «Железная воля и технологии для жизни» на Международной выставке-форуме «Россия». Что о жизни после операций рассказал Костомаров — в материале NEWS.ru.

Как Костомаров тренируется на льду

Костомаров впервые вышел на лед в кроссовках после выступления его жены Оксаны Домниной в рамках шоу Ильи Авербуха «Письма любви» в августе этого года. Неделю назад Роман сообщил на форуме «Грани личного бренда», что планирует встать на коньки.

«Как фигурист на лед вернуться уже не смогу. Смогу показать себя на каком-то из шоу, что могу кататься, и все-таки в моей сложной ситуации я могу преодолеть этот барьер», — отметил олимпийский чемпион.

Как добавил Костомаров, ему трудно тренироваться на льду: он его не чувствует так, как раньше, но надеется, что с каждой тренировкой будет лучше.

«Мало что получается у меня... Уже нравится, что я немного могу почувствовать скольжение, скорость, холодный ветер в лицо. Тренируюсь не так часто, 1–2 раза в неделю. Я только начал пробовать себя на льду. Даже чтобы просто залезать в ботинок с протезом, нужно было сделать много вещей. Нога имеет свойство сжиматься. Нужно было брать больше ботинки, коньки приспосабливать», — поделился Роман на выставке-форуме.

Фото: Екатерина Лызлова/РИА Новости Фигурист, олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров и его супруга, фигуристка Оксана Домнина в ледовом гала-шоу Ильи Авербуха «Письма любви» в Сочи Фото: Екатерина Лызлова/РИА Новости Фигурист, олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров и его супруга, фигуристка Оксана Домнина в ледовом гала-шоу Ильи Авербуха «Письма любви» в Сочи Фото: Екатерина Лызлова/РИА Новости Фигурист, олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров (третий справа) и его супруга, фигуристка Оксана Домнина (третья слева) в ледовом гала-шоу Ильи Авербуха «Письма любви» в Сочи Фото: Екатерина Лызлова/РИА Новости Фигурист, олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров (третий справа) и его супруга, фигуристка Оксана Домнина (третья слева) в ледовом гала-шоу Ильи Авербуха «Письма любви» в Сочи Фото: Екатерина Лызлова/РИА Новости Фигурист, олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров и его супруга, фигуристка Оксана Домнина в ледовом гала-шоу Ильи Авербуха «Письма любви» в Сочи Фото: Екатерина Лызлова/РИА Новости Фигурист, олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров и его супруга, фигуристка Оксана Домнина в ледовом гала-шоу Ильи Авербуха «Письма любви» в Сочи Фото: Екатерина Лызлова/РИА Новости Фигурист, олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров и его супруга, фигуристка Оксана Домнина в ледовом гала-шоу Ильи Авербуха «Письма любви» в Сочи Фото: Екатерина Лызлова/РИА Новости Фигурист, олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров и его супруга, фигуристка Оксана Домнина в ледовом гала-шоу Ильи Авербуха «Письма любви» в Сочи Фото: Екатерина Лызлова/РИА Новости Фигурист, олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров и его супруга, фигуристка Оксана Домнина в ледовом гала-шоу Ильи Авербуха «Письма любви» в Сочи Фото: Екатерина Лызлова/РИА Новости Фигурист, олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров и его супруга, фигуристка Оксана Домнина в ледовом гала-шоу Ильи Авербуха «Письма любви» в Сочи Фото: Екатерина Лызлова/РИА Новости Фигурист, олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров и его супруга, фигуристка Оксана Домнина в ледовом гала-шоу Ильи Авербуха «Письма любви» в Сочи Фото: Екатерина Лызлова/РИА Новости Фигурист, олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров и его супруга, фигуристка Оксана Домнина в ледовом гала-шоу Ильи Авербуха «Письма любви» в Сочи Фото: Екатерина Лызлова/РИА Новости Фигурист, олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров и его супруга, фигуристка Оксана Домнина в ледовом гала-шоу Ильи Авербуха «Письма любви» в Сочи Фото: Екатерина Лызлова/РИА Новости Фигурист, олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров и его супруга, фигуристка Оксана Домнина в ледовом гала-шоу Ильи Авербуха «Письма любви» в Сочи

«Отказали абсолютно все органы»

Костомарова также спросили о тяжелом периоде восстановления после перенесенной пневмонии и ее последствиях, в первую очередь ампутации рук и ног.

«Было отчаяние, непонимание, зачем остался. Первые пару месяцев — абсолютное разочарование и нежелание жить. Только благодаря близким, жене, брату, которые каждый день с утра приходили и поддерживали словами: „Не сдавайся, мы вместе пройдем этот путь“. Нужно идти вперед, раз уж это произошло. Наверное, для чего-то это дано. Это очень жестоко. Конечно, спасло меня мое сильное сердце, потому что отказали абсолютно все органы. Как оно продолжало биться, не знаю», — рассказал 46-летний спортсмен.

Он предположил, что выжил благодаря крепкому организму и спортивной закалке. По словам Романа, после операций с ним много занимался реабилитолог — нужно было начинать с простых действий, научиться двигать частями тела.

«Мне помогали поднимать голову с подушки. Я просто в скелет превратился. Заново поднимал руки, ноги. Было очень трудно. Изо дня в день, из месяца в месяц навешивали грузы на руки и на ноги. В течение нескольких месяцев я просто набирал физическую форму, чтобы мог сидеть. Было ужасно трудно, кружилась голова. Вообще потерял ощущение вертикального нахождения в жизни. Несколько месяцев лежал горизонтально. Конечно, мне говорили, что сделают протезы. Но ты не можешь поверить, что будет хорошо, когда видишь себя с утра», — рассказал Костомаров.

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Что мотивировало Костомарова после операций

Смыслом жизни и мотивацией идти дальше для Костомарова стали дети. Именно они помогли ему в тот период не сдаться и начать восстанавливаться.

«Ты не понимаешь дальнейшего смысла жизни. Только когда начинаешь общаться с детьми, начинаешь видеть их... Им нужно было адаптироваться. Дочка понимает всю серьезность ситуации. Сын еще не совсем. Дети меня вдохновляли. Ни в коем случае не хотел приехать домой на коляске. Это меня мотивировало работать изо дня в день, чтобы начать ходить», — пояснил Роман во время своей речи в рамках мероприятия «Железная воля и технологии для жизни».

Каким видом спорта хочет заниматься Костомаров

После установки протезов олимпийский чемпион может ходить, бегать и выполнять некоторые бытовые дела. Фигурист даже шутил, что хотел бы, чтобы его протезы обладали какой-то сверхсилой, как у Терминатора или Робокопа.

«Я бы хотел быть таким Робокопом. Ходил бы с пистолетом. Но это детские фантазии, которые связаны с фильмами. Руки — очень важная часть тела. Главное, есть возможность ходить, заниматься. Но руками ты делаешь абсолютно все. Надо беречь себя, любить себя, быть внимательным к себе», — отметил Костомаров.

Несмотря на все сложности, Роман посещает спортзал. Он рассказал на форуме, что ходил на тренировки по боксу.

«Хочу заниматься боксом. Без протеза, понятное дело, потому что не хочется его сломать и тренера покалечить. Бокс — такая координация очень сильная: движения на ногах, какие-то комбинации руками, уклоны. Это все выматывает функционально. Мне важно еще и правильное дыхание. Да, не могу бить по лапам с той силой, с которой бил раньше. Я надеваю перчатки и могу бить ладонью боковой удар, могу прямой, но не очень сильно. Боксером или кикбоксером я становиться не собираюсь, но для себя это очень полезная вещь», — подчеркнул Костомаров.

Фото: t.me/kostomarovroman Роман Костомаров

«Буду продолжать делиться своими достижениями»

Публикации Костомарова в соцсетях становятся популярными и вдохновляют многих людей. По этой причине, фигурист рассматривает возможность выступать с мотивационными речами.

«Если это интересно людям, если мой пример является для кого-то толчком просто даже встать с дивана и пойти в зал, заниматься, идти только вперед, я готов делиться своим опытом. Почему бы и нет? Пока я имею возможность выходить к своей жене на лед в кроссовках в спектакле Ильи Авербуха, но с фигурным катанием у меня уже точно нормально не получится. Буду работать над собой. Язык никогда не был моим коньком, как я уже говорил. Мой конек был моим коньком. Теперь я буду делать так, чтобы язык стал моим коньком», — отметил Роман.

Какой совет дал Костомаров детям с протезами

Во время выступления на ВДНХ Костомарова попросили дать совет детям, которые, как и Роман, живут с протезами.

«Это ужасно больно... Не так давно столкнулся с тем, что я теперь имею, вынужден жить с протезами. Посоветовать детям... Очень трудно, но им проще адаптироваться к данному факту. Дети быстрее все схватывают, приспосабливаются. Терпение и терпение родителей, помощь близких и родных. Ни в коем случае не сдаваться. Впереди будет много побед, если ставить себе цели», — сказал он.

На вопрос, как достигать своих целей, олимпийский чемпион ответил просто: нужно тренироваться и любить свое дело.

«Наверное, мне слишком легко жилось. Все было как-то хорошо, размеренно. Жизнь послала мне очередное испытание, с которым пришлось мириться. Каждый раз просыпаюсь и думаю: почему такое наказание, что на год или на три, допустим, лишен всего, а тут на всю жизнь. Надо смириться, двигаться вперед. Жизнь, судя по всему, и дана, чтобы ты справлялся с вопросами, решал их, ставил цели, преодолевал их», — отметил Костомаров.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Роман Костомаров

К какой операции готовится Костомаров

Весной олимпийскому чемпиону предстоит снова лечь в больницу на месяц. Костомаров перенесет пластическую операцию на руке перед очередным протезированием.

«Сейчас много различных дел, работы, а ложиться в больницу придется на месяц: надо сделать пластику, следить за восстановлением и тем, чтобы подошел протез. Так что, скорее всего, это произойдет весной», — цитирует Костомарова ТАСС.

17 декабря Роман планирует выступить на юбилейном вечере Ильи Авербуха. Во время этого шоу олимпийский чемпион впервые выйдет на лед в коньках.

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