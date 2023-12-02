«Очередное испытание»: Костомаров сделал заявление о своей болезни Костомаров заявил, что потерю конечностей воспринял как очередное испытание

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Потеря конечностей является очередным жизненным испытанием, которое нужно преодолеть, заявил фигурист и олимпийский чемпион Роман Костомаров в рамках мероприятия «Железная воля и технологии для жизни» на Международной выставке-форуме «Россия». По словам спортсмена, которые цитирует «Спорт-Экспресс», главное — не сдаваться и двигаться вперед, в этом и заключается жизнь.

Наверное, мне слишком легко жилось. Все было как-то хорошо, размеренно. Жизнь послала мне очередное испытание, с которым пришлось мириться. Каждый раз просыпаюсь и думаю, почему такое наказание, что на год или на три, допустим, лишен всего, а тут на всю жизнь. Надо смириться, двигаться вперед. Жизнь судя по всему и дана, чтобы ты справлялся с вопросами, решал их, ставил цели, преодолевал их. В этом и заключается вся жизнь, — поделился фигурист.

Ранее Костомаров признался, что хочет снова выйти на лед на коньках. В шуточной манере он предположил, что у него «криво-косо», но все получится, а для осуществления мечты лишь требуется создать специальные коньки, что займет некоторое время. При этом заслуженный мастер спорта России Илья Авербух анонсировал новогоднее ледовое представление в Москве. Он рассказал, что в шоу примут участие знаменитые фигуристы, в том числе Роман Костомаров.