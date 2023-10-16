Костомаров захотел выйти на лед на коньках

Фото: Роман Костомаров/Telegram

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров, лишившийся конечностей после перенесенной пневмонии, заявил о желании выйти на лед на коньках. В шуточной манере он предположил, что у него «криво-косо», но все получится, пишет «Спорт-Экспресс». Он отметил, что для создания нужных коньков потребуется время.

Я хотел бы выйти на лед. Конек — инструмент, с которым ты с детства занимаешься. Нужно некоторое время, чтобы построить коньки. И выйти на лед. Думаю, должно получаться, но криво-косо, ха-ха! — заявил спортсмен.

Ранее фигурист согласился протестировать инновационные протезы производства «Сколково». Механические стопы облегчат тренировки 46-летнего спортсмена, которые ему необходимы для поддержания здоровья и физической формы. Позднее Костомаров опубликовал видеоролик, в котором управляет автомобилем. В своем Telegram-канале он поделился моментом, как впервые сел за руль после установки протезов.

Фигурист также признался, что ему тяжело видеть свои фотографии и видеозаписи до болезни, которая лишила его рук и ног. Он отметил, что никакие протезы не заменят ему конечностей.

В октябре Костомаров поделился видео, в котором поднимается по лестнице на протезах, перешагивая через ступеньку. Олимпиец отметил, что продолжает тренироваться и скоро планирует переступать уже через две ступеньки.