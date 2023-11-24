«Хотел покинуть этот мир»: что пережил и как возвращается Роман Костомаров Фигурист Костомаров пообещал скоро выйти на лед на коньках

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Роман Костомаров

Роман Костомаров — один из главных людей спорта в России в 2023 году. Его известность и популярность сильно выросли из-за ситуации, в которой он оказался в январе: пневмония, реанимация, кома, ампутация конечностей, возвращение. В пятницу, 24 ноября, 46-летний фигурист на форуме «Грани личного бренда» рассказал о том, как складывалась его карьера, как он переживает последствия болезни и каким видит свое будущее.

«Любил лазить по стройкам»

Олимпийский чемпион Турина-2006 в танцах на льду начал выступление с воспоминаний о том, какими стали его первые шаги в фигурном катании. Этот вид спорта не был его первым выбором, но обстоятельства привели его туда.

«В детстве все любят гулять и лазить по стройкам, я не был исключением, но лет в 9–10 я захотел заниматься спортом, в то время по ТВ больше показывали спортивную гимнастику, футбол, хоккей, фигурное катание. Мне запала в душу гимнастика, но было поздно по возрасту, меня туда не взяли. Не взяли и в плавание, мама сказала: „Попробуешь в фигурном катании“. В театре на льду ее знакомая работала медсестрой. Так я попал в фигуристы», — рассказал Костомаров.

Он добавил, что раньше никогда не любил публичных выступлений и язык «не был его другом», но теперь он будет стараться это менять.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Роман Костомаров

«С партнершами бывали сложные отношения»

По словам Костомарова, изначально он занимался одиночным фигурным катанием, но затем попал в танцы на льду, так как в одиночке «на пути встречалось много трудностей». Но свои проблемы возникали и в парном катании.

«С партнершами периодически были трудные отношения, каждый тянет одеяло на себя, плюс я ненавидел ощущение предательства. В какой-то момент партнерша вырастает — нужно ее менять, в какой-то момент ты добился максимума с одним тренером — его надо менять. Вот эта необходимость что-то менять, чтобы двигаться вперед, для меня была очень трудна», — сказал Костомаров.

Он добавил, что на успех влияют правильная команда, доверие к тренеру и хореографу.

«Нужно скататься с партнершей, вы должны подходить друг другу. Все это и есть одно целое, чтобы добиться успеха. Если что-то выпадает, то работа не пойдет в правильном русле».

«Ты здоровый мужик, а у тебя результатов нет»

Роману Костомарову пришлось долго ждать первых крупных побед, так как долгое время в российских танцах на льду были другие, более звездные фигуристы. Из-за долгого ожидания успехов Костомаров впал в отчаяние.

«Не сразу пошли результаты, сначала были 9–11-е места на чемпионатах Европы и мира. В то время в танцах на льду по ступенькам иерархия шла. Был Илья Авербух с Ириной Лобачевой, был Олег Овсянников с Анжелой Крыловой, и ты стоишь в вагончике за ними, нужно дождаться, когда они закончат. Ты смиренно ждешь, но тебе 25 лет, ты здоровый мужик, а у тебя результатов нет, и приходит отчаяние», — сказал Костомаров на форуме.

Он также привел в пример Евгения Плющенко и Алексея Ягудина, которые «выиграли все уже в 20 лет».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Оксана Домнина и Роман Костомаров выступают на гала-концерте проекта Первого канала «Ледниковый период» во Дворце спорта «Лужники» в Москве

«Они пожинают плоды успеха, выступают в шоу, а ты сидишь и думаешь, почему ты не в одиночном, как твои друзья, почему тебе еще надо ждать три-четыре года. Возникают трудные мысли, скандальчики», — добавил спортсмен.

«Да, я не тот Костомаров, а мишка из цирка»

В августе 2023 года бывший чемпион мира вернулся на лед в кроссовках, приняв участие в шоу Ильи Авербуха «Письма любви». Он появился на льду в конце номера своей супруги Оксаны Домниной — вышел и нежно обнял ее под овации зрителей. Но теперь Костомаров планирует вернуться на лед уже на коньках.

«В кроссовках на лед — ерунда. Скоро я выйду на коньках. Ведется работа. Я уже пробовал, скажу вам по секрету. Да, я не тот Роман Костомаров, который был, а мишка из цирка. Но понимаю, что с каждой тренировкой буду чувствовать себя лучше», — сказал фигурист на форуме.

«Хочется проснуться тем, кем я был до этого»

Также спортсмен рассказал о том, какие эмоции у него вызывает случившаяся с ним болезнь. Он допускает, что не пережил бы ее, если бы не поддержка близких.

«Никак не ожидал, что очнусь 17 или 20 января с черными ногами и руками. Я был под таким наркозом, меня еле вытащили из комы. Если бы моя жена, мои родители и друзья не были рядом, вряд ли мое сердечко выдержало бы. У меня отключилось все, работало только сердце. Когда очнулся, понял, что ужас какой-то — весь в бинтах, в трубках. Самый здоровый человек в мире, который занимался спортом и закалялся, — здесь, в реанимации... Был шок», — сказал Костомаров.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Телеведущая Регина Тодоренко и фигурист Роман Костомаров во время съемки проекта «Ледниковый период» на малой спортивной арене «Лужников»

Он добавил, что необходимость ампутации конечностей довела его до состояния, когда он хотел «покинуть этот мир».

«Я горько зарыдал. Даже жалел, что не сказал: „Оставьте меня в покое, дайте покинуть этот мир“. Когда так много лежал, мне казалось, что не смерть страшна, а страшно остаться инвалидом. Что делать, как зарабатывать на жизнь? Я долго не понимал, зачем оставлять жить такого человека. Хочется заснуть и проснуться тем, кем я был до этого», — признался олимпийский чемпион.

«А можно голову твою на 360 градусов поверну?»

Одним из важных факторов, помогающих пережить сложную ситуацию, является непосредственность его сына, рассказал Костомаров. Семилетний Илья даже придумал папе прозвище.

«Я вернулся из больницы на протезах, сын увидел и говорит: „Ничего себе ты робот. А можно голову твою на 360 градусов поверну?“», — процитировал сына Костомаров.

Однажды его сын снял с него протез и сказал, что тот легче, чем «обычная кожаная нога» Костомарова.

«Вот эта детская непосредственность, любовь очень помогают, когда я ухожу в депрессию. Они дают мне желание жить и бороться», — добавил спортсмен.

Он также отметил, что без супруги Оксаны Домниной ему было бы трудно все делать, но сейчас он уже может почти со всем справляться сам: чистить зубы, умываться, хотя приспособиться к привычным вещам в быту бывает сложно.

Как Костомаров возвращается к нормальной жизни

Этот процесс не прекращается с самого выхода спортсмена за порог больницы. Он регулярно делится с подписчиками видео в соцсетях, на которых занимается разными видами спорта и физическими упражнениями. К примеру, 22 ноября Костомаров сыграл в теннис. Ракетку спортсмен привязал к протезу руки бинтом. Без фиксации она постоянно выпадала. Видео снимала дочь спортсмена, которая подбадривала отца в процессе игры.

26 октября Костомаров показал, как тренирует руки без протезов. На видео спортсмен усиленно работает в тренажерном зале над руками, перемотанными бинтами.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Роман Костомаров

14 октября Костомаров впервые после операций сел за руль и показал, как водит автомобиль с протезами. 11 днями ранее спортсмен опубликовал в Telegram видео, где он протезированной рукой пишет на бумаге слово «мама». Это слово стало первым, написанным им в его «новой жизни» после перенесенной болезни и ампутации конечностей. А еще тремя днями ранее, 29 сентября, он впервые после операции искупался в бассейне. Он отметил, что наиболее подходящим для него стилем плавания является «дельфин». Еще Костомаров играл в футбол (не на футбольном поле) и делал пробежки.

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